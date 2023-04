Poslanci Trnavského kraja schválili projekt telocvične v Senici

Senica 3. apríla (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili na svojom poslednom zasadnutí projekt výstavby telocvične pri Strednej odbornej škole (SOŠ) podnikania v remeslách a službách Senica.



Projekt výstavby telocvične je zaradený v sedemmiliónovom balíku investícií do rozvoja športovej infraštruktúry pri 13 krajských stredných školách. "Opäť sa budeme uchádzať o príspevok z Fondu na podporu športu, podobne ako v prípade novej telocvične pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, ktorú čoskoro otvoríme. Tentoraz je zámerom postaviť novú telocvičňu v Senici, ktorej výstavba by mala stáť 2,2 milióna eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samosprávny kraj plánuje požiadať o príspevok z fondu v maximálnej výške 1,1 milióna eur. "Táto škola je posledná z regiónu Záhoria v Trnavskom kraji, ktorá nemá vybudovanú takúto infraštruktúru. Podarilo sa nám po niekoľkých rokoch vysporiadať pozemky. Podali sme žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, následne nás čaká stavebné rozhodnutie. Ak prvé kroky prebehnú, verejné obstarávanie by sme mohli zvládnuť do konca leta a následne začať stavať," uviedol pre TASR poslanec TTSK a mesta Senica Pavol Kalman.



"Výstavbou telocvične sa zlepšia podmienky nielen žiakov, ale v rámci voľného času aj klubom, ktoré pôsobia v meste. Preto rokujeme ako mesto so samosprávnym krajom na určitej spolupráci. Máme záujem nájsť prienik na financovaní a zároveň následne aj na využívaní telocvične pre naše športové kluby," povedal pre TASR poslanec TTSK a zároveň primátor mesta Senica Martin Džačovský.