Košickí poslanci predčasne ukončili svoje stretnutie

Košice 10. decembra (TASR) – Neplánované štvrtkové košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa predčasne skončilo, poslanci neodsúhlasili program rokovania. Dôvodom malo byť nedodržanie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, čo pre TASR potvrdila aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzana Dietzová. MsZ sa prvýkrát konalo v Historickej radnici. Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že to s RÚVZ konzultovali.



Tesne pred začiatkom MsZ sa uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami. Nezúčastnili sa na ňom všetci poslanci, ktorí boli v rokovacej sále. „Bolo to dobrovoľné, niektorí neboli testovaní možno aj tri týždne. Bol to absolútny nonsens, aj to, že sa to ťahalo do týchto malých priestorov. Keď už, malo to zostať na meste (magistráte, pozn. TASR), sú tam veľké priestory, technika je tam zabezpečená, zbytočne sa to tu celé presúvalo,“ povedal pre TASR poslanec Martin Seman.



Poslanec Milan Lesňák, ktorý bol jedným z iniciátorov zvolania mimoriadneho rokovania, považuje zvolanie MsZ do Historickej radnice za aroganciu moci s cieľom znemožniť výkon poslaneckého mandátu. „To, čo dnes pán primátor predviedol na pôde Historickej radnice, je jedna hanba, blamáž. Pošliapal princípy demokracie. Úplne ignoroval nariadenia vlády SR, odporúčania pandemickej komisie. Nerešpektoval RÚVZ,“ uviedol. Podľa neho bolo v pláne prerokovať body, ktoré sa mesiace neriešili. Je presvedčený, že ak by boli dodržané protiepidemické opatrenia, poslanci by nemali problém odobriť program MsZ.



Polaček si myslí, že nešlo o témy, ktoré by bolo nutné riešiť v závere roka, ale mohlo sa o nich hovoriť počas riadneho rokovania, ktoré má byť 25. januára 2021. Premiérové rokovanie v Historickej radnici zdôvodnil okrem blížiacich sa vianočných sviatkov aj 790. výročím prvej písomnej zmienky Košíc. Podľa neho sa tomu v tomto roku pre pandémiu nevenovala dostatočná pozornosť. Zároveň presne pred dvomi rokmi sa ako primátor spolu s poslancami ujali svojich funkcií. Predpokladal, že MsZ neodobrí program zasadnutia. Skupina poslancov, ktorá iniciovala zvolanie rokovania, podľa neho nebola v súlade s názorom väčšej skupiny poslancov.



Tvrdí tiež, že zabezpečenie protipandemických opatrení konzultovali s RÚVZ. „Informovali sme, že to bude na tomto mieste (v Historickej radnici, pozn. TASR), budú otestovaní a urobíme všetky bezpečnostné opatrenia. Použili sme špeciálny prípravok, ktorý sedem dní túto miestnosť drží antibakteriálnu,“ povedal primátor.



V uvedenej miestnosti bolo približne 70 ľudí. Dietzová pripomenula, že musí byť dodržané napríklad šachovnicové sedenie, respektíve každá druhá stolička by mala byť voľná. „Odporučila som im, že ak sa tak nemôžu posadiť, aby to presunuli do väčšej zasadačky alebo zrušili. Keďže to bolo v malej zasadačke, tam by sa ten počet nezmestil,“ dodala.



Poslanci mali rokovať napríklad aj o plate primátora, respektíve ho pre pandémiu nechať vo výške základného platu aj v nasledujúcom roku. Okrem iného tiež chceli pre ťažko zdravotne postihnutých zaviesť 50-percentnú úľavu z poplatku za komunálny odpad.