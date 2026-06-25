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Poslanci v Galante schválili zadanie pre spracovanie územného plánu
Dotknuté orgány a verejnosť mohli pripomienkovať navrhované zadanie do 3. apríla.
Autor TASR
Galanta 25. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Galante schválilo na štvrtkovom rokovaní zadanie pre spracovanie územného plánu mesta. Návrh územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Galanta má byť vypracovaný do 31. januára 2027.
Dotknuté orgány a verejnosť mohli pripomienkovať navrhované zadanie do 3. apríla. „Celkovo bolo oslovených 18 dotknutých orgánov, Trnavský samosprávny kraj, osem dotknutých obcí, 23 dotknutých právnických osôb. Podnety verejnosti boli podané v počte deväť,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Aktuálne platnej územnoplánovacej dokumentácii chýba podľa schváleného zadania ucelená dlhodobá stratégia rozvoja mesta a na úrovni riadenia rozvoja územia chýbajú kvalitné regulačné nástroje. Zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia, identifikáciu hlavných problémov, hlavné ciele a strategické zámery rozvoja riešeného územia. Takisto požiadavky na riešené územie a požiadavky na formu a rozsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
Obstaranie nového územného plánu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Galante ešte v júli 2024. Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je architekt Milan Csanda. Návrh zadania vypracoval vlani v decembri. Odborne spôsobilou osobou, prostredníctvom ktorej mesto obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je Anna Halabrínová.
Dotknuté orgány a verejnosť mohli pripomienkovať navrhované zadanie do 3. apríla. „Celkovo bolo oslovených 18 dotknutých orgánov, Trnavský samosprávny kraj, osem dotknutých obcí, 23 dotknutých právnických osôb. Podnety verejnosti boli podané v počte deväť,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Aktuálne platnej územnoplánovacej dokumentácii chýba podľa schváleného zadania ucelená dlhodobá stratégia rozvoja mesta a na úrovni riadenia rozvoja územia chýbajú kvalitné regulačné nástroje. Zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia, identifikáciu hlavných problémov, hlavné ciele a strategické zámery rozvoja riešeného územia. Takisto požiadavky na riešené územie a požiadavky na formu a rozsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
Obstaranie nového územného plánu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Galante ešte v júli 2024. Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je architekt Milan Csanda. Návrh zadania vypracoval vlani v decembri. Odborne spôsobilou osobou, prostredníctvom ktorej mesto obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je Anna Halabrínová.