< sekcia Regióny
Poslanci v Humennom znovu zvolili Petra Pipáka za hlavného kontrolóra
O funkciu hlavného kontrolóra sa okrem Pipáka uchádzali aj Ivan Palkoci a Jana Behúnová.
Autor TASR
Humenné 25. februára (TASR) - Hlavným kontrolórom mesta Humenné na funkčné obdobie rokov 2026 - 2032 bude Peter Pipák. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva v tajnom hlasovaní na stredajšom zasadnutí. Za jeho zvolenie hlasovalo 19 z celkového počtu 23 poslancov.
O funkciu hlavného kontrolóra sa okrem Pipáka uchádzali aj Ivan Palkoci a Jana Behúnová. Poslanci napokon v tajnom hlasovaní rozhodli o opätovnom zvolení Pipáka. Vo funkcii pôsobí od roku 2020, keď po 18 rokoch vystriedal dovtedajšiu hlavnú kontrolórku mesta Janu Čandovú.
Pipák sa na rokovaní zastupiteľstva vyjadril, že pri výkone kontrolnej činnosti sa snažili postupovať korektne, nezávisle a nestranne. Riešili množstvo podnetov, petícií a sťažností občanov a snažili sa chrániť oprávnené záujmy obyvateľov mesta aj samotnej samosprávy.
„Rád by som pokračoval vo výkone kontrolnej činnosti nezávisle a nestranne tak, aby výsledky, ktoré z nej vzniknú, boli podnetom na zlepšenie hospodárenia a využívania verejných financií,“ uviedol. Zároveň chce posilniť povedomie zamestnancov mestských organizácií o význame kontrolných mechanizmov na všetkých úrovniach riadenia, čo podľa neho vytvára predpoklady pre efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.
O funkciu hlavného kontrolóra sa okrem Pipáka uchádzali aj Ivan Palkoci a Jana Behúnová. Poslanci napokon v tajnom hlasovaní rozhodli o opätovnom zvolení Pipáka. Vo funkcii pôsobí od roku 2020, keď po 18 rokoch vystriedal dovtedajšiu hlavnú kontrolórku mesta Janu Čandovú.
Pipák sa na rokovaní zastupiteľstva vyjadril, že pri výkone kontrolnej činnosti sa snažili postupovať korektne, nezávisle a nestranne. Riešili množstvo podnetov, petícií a sťažností občanov a snažili sa chrániť oprávnené záujmy obyvateľov mesta aj samotnej samosprávy.
„Rád by som pokračoval vo výkone kontrolnej činnosti nezávisle a nestranne tak, aby výsledky, ktoré z nej vzniknú, boli podnetom na zlepšenie hospodárenia a využívania verejných financií,“ uviedol. Zároveň chce posilniť povedomie zamestnancov mestských organizácií o význame kontrolných mechanizmov na všetkých úrovniach riadenia, čo podľa neho vytvára predpoklady pre efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.