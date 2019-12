Poslanci v Košiciach riešili kauzu imatrikulácií

Košice 9. decembra (TASR) – Napriek svojmu nesúhlasu predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vymenuje za riaditeľku Školského internátu na Považskej ulici v Košiciach, spojeného s medializovanou kauzou programu imatrikulácií so sexuálnym podtónom, Danu Roškovú. Tá bola riaditeľkou tohto dievčenského internátu aj v minulých rokoch, do funkcie ju na ďalšie funkčné obdobie opätovne navrhla rada školského zariadenia. Trnkov návrh na vyslovenie nesúhlasu s jej nomináciou v pondelok Zastupiteľstvo KSK odmietlo. Väčšina poslancov sa tak priklonila na jej stranu.



Kauza imatrikulácií sa v médiách objavila začiatkom júna tohto roku, Roškovej sa skončilo funkčné obdobie k 30. júnu. Trnka vtedy odmietol návrh rady školy na jej vymenovanie. V opakovanom výberovom konaní v novembri znovu zvíťazila, a to pomerom hlasov 8 - 1, a rada školského zariadenia ju tak opäť navrhla za riaditeľku.



"Ja som nemal inú zákonnú možnosť, ako dať tento môj druhý návrh na jej nevymenovanie do zastupiteľstva. Páni poslanci majú iný názor, ja ho budem rešpektovať a, samozrejme, budem s pani riaditeľkou spolupracovať, avšak treba si uvedomiť, že sú tu naozaj rozporuplné názory a z môjho pohľadu nebolo riadenie internátu zvládnuté tak, ako malo byť," uviedol Trnka pre novinárov.



Na "obscénny" program pri vítaní prváčok upozornila podľa denníka Plus jeden deň matka jednej z dievčat, ktorej sa v minulosti zdali hry a súťaže ponižujúce a urážlivé. Imatrikulácie sa konali za účasti chlapcov z partnerského internátu. Dokladať to mali aj fotografie.



Na rokovaní poslancov vystúpila aj samotná Rošková. Medializácia a jej spôsob s použitím fotografií spred piatich rokov bola podľa nej manipulatívna a mala poškodiť dobré meno internátu. Internát si dal urobiť znalecký posudok snímok u súdnej znalkyne Danici Caisovej. Podľa jej záverov nemali jednoznačne sexistický obsah a dané "aktivity nie je možné považovať za psychicky traumatizujúce bezprostredne ani dlhodobo". V prípade negatívnych zistení zo strany inšpekcie prijal internát opatrenia. Vážne výhrady žiačok voči minuloročným imatrikuláciám na internáte podľa Roškovej nepotvrdil ani prieskum psychologičkou. "Počas môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľky bola vždy mojou prioritou spokojnosť žiačok a ich rodičov, to, aby sa v internáte cítili príjemne a bezpečne," povedala.



Krajský poslanec Milan Kaplan označil zverejnené fotky za nechutné a zodpovednosť podľa neho leží plne na exriaditeľke, aj keď na imatrikuláciách nebola osobne prítomná. "Vy ste to dopustili, aby to vôbec sem zašlo, aby sa o tom museli baviť médiá, aby museli fotky byť zverejnené a tak ďalej," povedal.



Naopak, Roškovú podporili viacerí poslanci vrátane člena rady školského zariadenia Martina Smrča. Ten poukázal okrem iného na to, že zverejnené fotky boli pospájané z viacerých imatrikulácií z minulých rokov, a to aj z ich prípravy. Imatrikulácie, vedené neformálne, označil za akciu s dobrovoľnou účasťou, do ktorej nebol nikto nútený. Spochybnil tiež mediálnu interpretáciu aktivít z fotiek. Poslanec Ladislav Rovinský v rozprave poznamenal, že si pamätá na to, keď mal 16 rokov. "Takéto, aj šteklivé scény k tomu veku jednoducho patria," povedal.