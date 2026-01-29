< sekcia Regióny
Poslanci v Martine odobrili vznik súkromnej základnej umeleckej školy
Negatívne stanovisko k zaradeniu novej SZUŠ do registra zaujala popri mestskej rade aj komisia školstva, vzdelávania a mládeže.
Autor TASR
Martin 29. januára (TASR) - V Martine by od nového školského roka mala začať pôsobiť v poradí piata súkromná základná umelecká škola (SZUŠ). Otvoriť ju plánuje občianske združenie La guitaromanie. Súhlasné stanovisko so zaradením novej vzdelávacej inštitúcie do registra škôl a školských zariadení vyjadrili martinskí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní.
Zriaďovateľ očakáva, že školu bude navštevovať od 50 do 100 žiakov, pričom hlavným cieľom je vytvoriť kvalitné hudobné oddelenie, ktoré bude odlišné od hudobných oddelení pôsobiacich v základných umeleckých školách v Turci. Chcú pozdvihnúť najmä úroveň výučby hry na gitare, aby bola kvalitatívne porovnateľná so zahraničím.
Negatívne stanovisko k zaradeniu novej SZUŠ do registra zaujala popri mestskej rade aj komisia školstva, vzdelávania a mládeže. Jej predsedníčka Marcela Balošáková poukázala na skutočnosť, že v Martine pôsobí popri mestskej ZUŠ aj viacero súkromných škôl. „Z pohľadu komisie je teda umelecké vzdelávanie v meste kapacitne aj odborovo dostatočne zabezpečené,“ prezentovala závery komisie Balošáková.
Doplnila, že žiadateľ už dnes pôsobí v rámci existujúcich základných umeleckých škôl. „Nejde teda o vytvorenie novej služby pre mesto alebo o reakciu na preukázaný nedostatok miest pre žiakov, ale skôr o organizačné osamostatnenie sa existujúcich aktivít. Komisia je toho názoru, že takýto krok neprináša mestu pridanú hodnotu, ale iba presúva žiakov medzi jednotlivými školami,“ zdôraznila Balošáková.
Poslanec Róbert Gajdoš v reakcii skonštatoval, že regulácia počtu škôl a školských zariadení je nezmyselná. „Aj to, že poslanci mestského zastupiteľstva o tomto rozhodujú, je úplný nezmysel. Kvalita školstva je určená práve konkurenciou a čím je vyššia konkurencia, čím majú rodičia a deti viac na výber, kde budú študovať, tým sa zvyšuje kvalita škôl a platí to aj pri umeleckých školách,“ podotkol Gajdoš.
Mestskí poslanci nakoniec pri hlasovaní najprv nepodporili uznesenie mestskej rady a vzápätí 20 hlasmi odobrili súhlasné stanovisko k zápisu SZUŠ so sídlom na Divadelnej ulici v Martine do registra.
