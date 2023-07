Poslanci v Moldave nad Bodvou chcú získať peniaze na osem projektov

Moldava nad Bodvou 22. júla (TASR) - Mestskí poslanci v Moldave nad Bodvou na svojom poslednom rokovaní schválili osem projektových zámerov. Samospráva sa bude o prostriedky na ich realizáciu uchádzať z externých zdrojov. Informovala o tom radnica na webovej stránke s tým, že prvým z projektov je Renesancia kráľovskej vínnej cesty v spolupráci s maďarským mestom Tokaj v rámci programu Interreg SK-HU.



Stavebne ide o opravu strechy tamojšieho kultúrneho domu, rekonštrukciu infraštruktúry, modernizáciu Múzea vín v pivnici pod kultúrnym strediskom a celkovú úpravu nádvoria. "Aktivity projektu budú zamerané na intenzívne zapojenie strednej a staršej generácie do rozvoja kultúrneho dedičstva a oživenie vinárskej tradície," uvádza mesto.



Ďalší projekt na rozvoj občianskej vybavenosti ráta s vytvorením Klimatickej mestskej záhrady v nevyužitom priestore za mestskou radnicou smerom k hasičskej zbrojnici. Ráta sa pritom s vytvorením kultivovanej stretávacej a oddychovej zóny na organizovanie komunitných i komorných kultúrnych aktivít. Na tento projekt nadväzuje aj zriadenie centra zdieľaných služieb matriky pre mesto a okolité obce. To chcú vybudovať práve v budove hasičskej zbrojnice.



V rámci otvorenej výzvy chce mesto posilniť aj prácu mestskej polície o desať zamestnancov miestnej občianskej hliadky, a to od jesene tohto roka na 30 mesiacov. "Nepriaznivú situáciu znevýhodnených rómskych komunít v zásobovaní pitnou vodou sa pokúsime riešiť ďalším projektom zameraným na vybudovanie výdajníka. Ten bude napojený na budovu komunitného centra," dodáva samospráva.



Rozsiahlym a mimoriadne potrebným projektom z plánu obnovy je podľa radnice aj rozšírenie kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti a poskytovanie ambulantných služieb v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku. To by chceli zriadiť v budove bývalej mestskej polície. Posledným zámerom je vybudovanie ekoučební v rámci všetkých piatich materských škôl s cieľom vybudovať a vybaviť besiedky na výučbu v exteriéri.