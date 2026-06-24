< sekcia Regióny
Poslanci v Nitre pred voľbami zmenili počet mandátov v dvoch obvodoch
Pretože počet mestských poslancov zostáva 31, o jedného voleného zástupcu príde obvod Staré Mesto, kde si obyvatelia nebudú voliť šiestich, ale piatich poslancov.
Autor TASR
Nitra 24. júna (TASR) - V Nitre sa bude po desaťročiach meniť počet poslaneckých mandátov vo volebných obvodoch. Zmena sa týka obvodov Staré Mesto a Dolné a Horné Krškany.
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 23. júna rozhodlo, že v volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci. Pretože počet mestských poslancov zostáva 31, o jedného voleného zástupcu príde obvod Staré Mesto, kde si obyvatelia nebudú voliť šiestich, ale piatich poslancov.
Zastupiteľstvo sa počtom mandátov zaoberalo na podnet verejného ochrancu práv, ktorý prešetroval dodržiavanie rovnosti volebného práva pri tvorbe volebných obvodov. „Preskúmavané boli posledné dvoje voľby do zastupiteľstva v rokoch 2018 a 2022 a to z hľadiska, či v každom obvode mali obyvatelia zachovanú približne rovnakú váhu hlasu a či každý kandidát na poslanca mal zachované približne rovnaké podmienky na prístup k volenej funkcii,“ uviedol mestský úrad.
Ombudsman mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent. Magistrát predložil na rokovanie zastupiteľstva tri alternatívy, v ktorých sa počítalo s tromi, šiestimi a pôvodnými siedmimi volebnými obvodmi. Najviac sa k požiadavkami ombudsmana približovala alternatíva číslo jeden.
Mestskí poslanci však napokon odsúhlasili štvrtú alternatívu, ktorá zvýši počet poslaneckých mandátov v Horných a Dolných Krškanoch z jedného na dva a počet poslancov v Starom meste zo šiestich na päť. Primátor Marek Hattas rozhodnutie kritizoval, podľa jeho slov nerešpektuje odborný názor ombudsmana.
„Pod vedením poslanca a kandidáta na primátora Igora Kršiaka poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekleslili volebnú mapu. V novo schválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré Mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom Meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch,“ pripomenul Hattas, ktorý takisto kandiduje na post primátora Nitry.
Poslanec za mestskú časť Dolné a Horné Krškany Miroslav Gut, ktorý schválenú alternatívu navrhol, sa už dlhší čas snažil, aby Krškany zastupovali aspoň dvaja poslanci. Argumentoval aj tým, že reálny počet obyvateľov v tejto časti Nitry je vyšší, ako tých ktorí tam majú zapísaný trvalý pobyt.
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 23. júna rozhodlo, že v volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci. Pretože počet mestských poslancov zostáva 31, o jedného voleného zástupcu príde obvod Staré Mesto, kde si obyvatelia nebudú voliť šiestich, ale piatich poslancov.
Zastupiteľstvo sa počtom mandátov zaoberalo na podnet verejného ochrancu práv, ktorý prešetroval dodržiavanie rovnosti volebného práva pri tvorbe volebných obvodov. „Preskúmavané boli posledné dvoje voľby do zastupiteľstva v rokoch 2018 a 2022 a to z hľadiska, či v každom obvode mali obyvatelia zachovanú približne rovnakú váhu hlasu a či každý kandidát na poslanca mal zachované približne rovnaké podmienky na prístup k volenej funkcii,“ uviedol mestský úrad.
Ombudsman mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent. Magistrát predložil na rokovanie zastupiteľstva tri alternatívy, v ktorých sa počítalo s tromi, šiestimi a pôvodnými siedmimi volebnými obvodmi. Najviac sa k požiadavkami ombudsmana približovala alternatíva číslo jeden.
Mestskí poslanci však napokon odsúhlasili štvrtú alternatívu, ktorá zvýši počet poslaneckých mandátov v Horných a Dolných Krškanoch z jedného na dva a počet poslancov v Starom meste zo šiestich na päť. Primátor Marek Hattas rozhodnutie kritizoval, podľa jeho slov nerešpektuje odborný názor ombudsmana.
„Pod vedením poslanca a kandidáta na primátora Igora Kršiaka poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekleslili volebnú mapu. V novo schválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré Mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom Meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch,“ pripomenul Hattas, ktorý takisto kandiduje na post primátora Nitry.
Poslanec za mestskú časť Dolné a Horné Krškany Miroslav Gut, ktorý schválenú alternatívu navrhol, sa už dlhší čas snažil, aby Krškany zastupovali aspoň dvaja poslanci. Argumentoval aj tým, že reálny počet obyvateľov v tejto časti Nitry je vyšší, ako tých ktorí tam majú zapísaný trvalý pobyt.