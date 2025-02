Poslanci v Petržalke prichádzajú s iniciatívou rozšírenia kapacít ZŠ

Bratislava 14. februára (TASR) - Kapacitnú potrebu základných škôl (ZŠ) v bratislavskej Petržalke navrhujú poslanci klubu Team Bratislava a PS riešiť aj rokovaniami o využití budovy a areálu na Žehrianskej ulici. Pôvodne išlo o bežnú ZŠ, v súčasnosti tam sídli špeciálna ZŠ a nachádza sa tam aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Areál podľa nich ponúka dostatočný priestor. Starosta Petržalky Ján Hrčka iniciatívu síce víta, upokojuje však zároveň, že je to len návrh. Rokovania na túto tému je pripravený otvoriť, či však nájdu riešenie prijateľné pre všetkých garantovať nevie.



Cieľom poslaneckej iniciatívy má byť efektívne využitie existujúcej infraštruktúry tak, aby mohli v budove paralelne fungovať špeciálna aj všeobecná ZŠ. Argumentuje rozsiahlymi priestormi budovy i priľahlým areálom vrátane športových a hracích plôch. Umožnilo by to flexibilnejšie reagovať na demografický vývoj v rozvíjajúcich sa lokalitách Lúky a Slnečnice, kde sa zvyšuje tlak na kapacitu miestnych ZŠ.



"V prípade dohody mestskej časti so štátom by dlhodobý prenájom, zámena alebo odkúpenie tejto nehnuteľnosti mohlo výrazne pomôcť pri riešení kapacitných potrieb a doplniť plánovanú školu v Slnečniciach," skonštatoval poslanec Zdenko Pek.



V súčasnosti v tejto oblasti fungujú tri štátne ZŠ s viac ako 2100 žiakmi, pričom škola na Turnianskej ulici slúži aj ako spádová pre Čunovo. A hoci sa v Slnečniciach plánuje výstavba novej ZŠ s kapacitou okolo 560 žiakov, predbežná analýza naznačuje, že nebude postačovať. Jedným z riešení je preto podľa poslancov využitie budovy školy na Žehrianskej ulici. Budova je porovnateľná s neďalekou školou na Turnianskej ulici, ktorú navštevuje približne 850 žiakov, špeciálna ZŠ má podľa poslancov približne 200 žiakov.



Starosta poslaneckú iniciatívu ako takú víta, keďže aj samotný miestny úrad podniká dlhodobo kroky na rozširovanie školských kapacít. Uvítal by však, keby sa o návrhu najprv rokovalo interne, so všetkými, ktorých sa to týka, nie prezentovať vec hneď verejne na zastupiteľstve.



"Riaditeľka štátnej špeciálnej školy zostala nemilo prekvapená a v obavách, čo sa to má na návrh poslancov udiať. Každopádne sme ju upokojili a ubezpečili, že tento návrh je len návrhom a vzniká priestor na to, aby sme sa vôbec začali o akomkoľvek riešení či zmene spoločne rozprávať," uviedol pre TASR Hrčka.



Je podľa neho pravdou, že štátnu základnú a materskú školu navštevuje výrazne menej detí, ako podobné areály petržalských škôl. Keďže však ide o špeciálnu školu, potreby tamojších detí sú výrazne iné, zväčša kvalitatívne aj kvantitatívne vyššie. Preto kým v jednej špeciálnej triede sú maximálne jednotky detí, v bežnej aj desiatky. "Za mňa preto nie je vhodné argumentovať iba číslami, ale treba mať na zreteli aj konkrétne ľudské príbehy za nimi," podotkol Hrčka.



Súhlasí však, že nová petržalská štvrť Slnečnice by do budúcna mala mať tak základnú, ako aj materskú školu, a podľa neho ideálne aj strednú školu. Prvá škôlka v jednej časti štvrte je už zriadená, v dlhodobých plánoch sa uvažuje s ďalšou v inej časti projektu. Na základe dohody s developerom, predbežne akceptovanej aj magistrátom, by mala Petržalka tento rok v rámci kompenzácie poplatku za rozvoj získať aj do vlastníctva pozemok na výstavbu novej základnej/materskej/strednej školy vrátane pozemku pod plánovaným športoviskom. Investícia si však bude vyžadovať miliónové náklady, podľa veľkosti a typu školy.



"Platí, že sa budeme ďalej rozprávať s našimi partnermi o tom, akú finálnu podobu tohto riešenia zvolíme a akými finančnými prostriedkami ju dokážeme pokryť," doplnil Hrčka.