Poslanci v Prievidzi sa rušením MŠ Športová budú zaoberať neskôr

Prievidza 26. júna (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zrušiť ku koncu budúceho školského roka Materskú školu (MŠ) na Športovej ulici a presťahovať ju do Základnej školy (ZŠ) s MŠ na Malonecpalskej ulici. Príslušným všeobecne záväzným nariadením (VZN) sa mali poslanci zaoberať na svojom rokovaní v pondelok, materiál nakoniec stiahli z rokovania.



Proti plánovanému rozhodnutiu magistrátu sa postavila časť poslancov, rodičia, ako aj verejnosť. Tí spísali i petíciu, ktorú podpísalo viac ako 800 ľudí. Petičné hárky doručili na úrad v závere minulého týždňa. Keďže sa s ňou mestský parlament i radnica nestihli oboznámiť, na návrh primátorky Kataríny Macháčkovej VZN stiahli z rokovania s tým, že sa ním budú zaoberať opätovne neskôr.



Za rodičov - Monika Vaňová vyzdvihla, že sa v pondelok téma neuzavrela a bude sa o nej ďalej diskutovať, na druhej strane je podľa nej v tejto veci veľa nejasností a zavádzaní. "Nevieme, čo bude s objektom, obávam sa, že sa vybuduje nová bytovka a je to príprava pôdy na to, aby sa v Prievidzi vybudovala súkromná MŠ," tvrdí Vaňová. Výhradu má podľa svojich slov aj proti tomu, že deti majú mať triedy na druhom poschodí.



Mestský poslanec Branislav Gigac tvrdí, že návrh radnica nepripravila po širšej diskusii, ani so samotnými aktérmi, rodičmi, pedagógmi či riaditeľkou MŠ, nekomunikovala poriadne ani s poslancami či verejnosťou. "Navyše, v tomto materiáli sú chybné údaje o energetickej náročnosti budovy, nie je to koncepčné s ohľadom na ďalšiu víziu a budúcnosť školstva a vzdelávania v Prievidzi," argumentoval ďalej Gigac. Poslanecký klub, ktorý zastupuje, nie je podľa neho proti zmysluplnej racionalizácii škôl, ale mesto sa na to nepozerá koncepčne. Gigac sa podľa svojich slov opieral o prieskum mimovládnej organizácie, podľa ktorej je v okrese viac ako 20 percent nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa v MŠ, deti z okolitých obcí tak potenciálne budú prichádzať do centra.



Rozhodnutie radnica odôvodnila najmä ekonomickými dôvodmi, medzi ktorými je i potrebná rekonštrukcia do objektu škôlky, argumentuje i demografiou. ZŠ s MŠ Malonecpalská má tiež voľné jedno celé poschodie, ktoré chce zrekonštruovať, pripomenula Macháčková. "Čo sa týka čísiel, my nemáme dôvod niečo tajiť či meniť. Tiež všetky škôlky máme na druhom poschodí, nezaznamenali sme úraz," ozrejmila primátorka. Odmietla, že by mesto manipulovalo s informáciami.



"My tú škôlku nerušíme, len sťahujeme. Len právne to musí mať názov rušenie. Mesto neprichádza o žiadne kapacity, ktoré budú zabezpečené na inom mieste," dodala primátorka.