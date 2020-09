Poslanci v Senici schválili dotáciu 40.000 eur pre OMS Arenu

Senica 30. septembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom poslednom zasadnutí jednohlasne schválili dotáciu vo výške 40.000 eur pre spoločnosť OMS Arena. Dotácia má byť využitá ako podpora pre mládež vo futbalovom klube FK Senica.



Bod do programu zaradil primátor mesta Martin Džačovský až priamo na zasadnutí. "Žiadosť prišla s tým, že OMS Arena v spolupráci s klubom FK Senica zastrešuje viac ako 300 detí zo Senice a blízkeho okolia. Tento rok sme zrušili pre plánovaný výpadok príjmov do rozpočtu mesta Fond Pro Senica, z ktorého v minulosti dostával klub financie," uviedol primátor mesta.



Ako doplnil, je možné do spoločnosti, ktorej je mesto spoluzakladateľom, poskytnúť dotáciu. "Podobne poskytujeme dotáciu spoločnostiam Rekreačné služby mesta Senica či Poliklinike Senica. Mesto tento rok neposkytlo klubu žiadne priame ani nepriame dotácie a zostal tak jedným z dvoch klubov v meste, ktorý nebol žiadnym spôsobom podporený," doplnil Džačovský.



Na zasadnutí poslanci poukazovali, či je mesto schopné skontrolovať využitie na deklarovaný účel. "Všetky dotácie, ktoré mesto poskytuje, dokáže skontrolovať. Vyúčtovanie prebieha pri každej dotácii. Pri vyšších sumách ich poskytujeme po častiach a takisto po častiach požadujeme dokladovanie výdavkov. Nemal by byť v tomto smere problém," informoval Džačovský.



Poslanci hlasovali jednomyseľne, aj keď zaznelo počas diskusie niekoľko pripomienok. "Moje stanovisko je, že treba podporovať šport. V tejto chvíli sa stretli dve veci. Prvou z nich je tá, že opäť riešime iba futbal, tak ako to bolo v minulých rokoch. Druhou je, že v minulosti sme na úrovni zastupiteľstva riešili, že každá dotácia do spoločnosti OMS Arena sa bude kapitalizovať formou zvyšovania podielu mesta na základnom imaní, čo opäť neplatí," uviedol poslanec Pavol Kalman.