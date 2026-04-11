< sekcia Regióny
Poslanci v Seredi schválili uzatvorenie memoranda o spolupráci s KIRA
Autor TASR
Sereď 11. apríla (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na štvrtkovom (9. 4.) zasadnutí schválili uzatvorenie memoranda o spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) Trnavského kraja. Cieľom partnerstva je posilniť schopnosť mesta pripravovať kvalitné projekty a úspešne získavať finančné zdroje z národných aj európskych fondov, informovala Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
Súčasťou pripravovaných aktivít je aj vznik kontaktného miesta pre mladých ľudí zo skupiny NEET. „Táto skupina patrí medzi významne ohrozené z hľadiska sociálneho vylúčenia, dlhodobej nezamestnanosti a obmedzených príležitostí na uplatnenie. Zámerom pripravovaného projektu je pomoc pri sociálnom začlenení mladých ľudí prostredníctvom zabezpečenia prístupu k individuálnemu poradenstvu, motivácii, nástrojom rozvoja zručností a prepojeniu na zamestnávateľov a inštitúcie,“ ozrejmila vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry mesta Sereď Silvia Kováčová.
Mesto prispeje k naplneniu zámerov memoranda poskytnutím vhodných priestorov na základe nájomnej zmluvy a KIRA zabezpečí odborné personálne kapacity na realizáciu aktivít projektu. Spolupráca má zároveň priniesť odborné zázemie pri nastavovaní rozvojových priorít aj konkrétnych riešení - napríklad v oblasti modernizácie verejných služieb, energetickej efektívnosti, digitalizácie či podpory podnikateľského prostredia. Pre Sereď to znamená aj možnosť zapojiť sa do širších regionálnych iniciatív a efektívnejšie využívať dostupné príležitosti.
