Poslanci v Skalici prerokovali petíciu o hazarde

Skalica 29. januára (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na svojom poslednom zasadnutí prerokovali petíciu proti hazardu. Od roku 2019 sa pod petíciu podpísalo 2192 občanov.



"Žiadame, aby mesto pripravilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by hazard v meste zakázalo. Je to o spoločenskej zodpovednosti mesta voči vlastným obyvateľom. Je to ochrana mladistvých pred závažnou a spoločensky nebezpečnou chorobou," uviedla členka petičného výboru a bývalá poslankyňa MsZ Anna Ozábalová.



Obciam umožňuje zákon o hazarde od 1. novembra 2020 prijať VZN bez nutnosti odovzdať petíciu s podpismi najmenej 30 percent oprávnených voličov, ako to bolo dovtedy. "Je škoda, že bývalá poslankyňa, ktorá petíciu na zasadnutí odprezentovala, počas svojho mandátu nevyvíjala takúto snahu. Mala na to viac ako dva roky času," uviedol poslanec Milan Roman.



"Ja ako pedagóg určite hazard odsudzujem. Zisťovali sme informácie od polície aj na mestskom úrade na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. Tak ako polícia nezaznamenala výtržnosti spojené s herňami v Skalici, tak ani na meste neevidujeme žiadne sociálne prípady súvisiace s hazardom," uviedla pre TASR primátorka mesta Oľga Luptáková.



"Hazardu treba aktívne predchádzať, u mladých ľudí napríklad formou voľnočasových aktivít, na čom v komisii pracujeme. To je prvý krok. Druhým krokom je, že nevidím zmysel, aby sme vytvárali podmienky pre automaty v meste. Ja budem pri vytváraní VZN za to, aby bolo schválené," povedal poslanec a predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Martin Štepán.



Poslanec Rudolf Šantavý považuje tému hazardu za dôležitú, ale nepovažuje ju za najpálčivejší problém. "Rád by som poukázal na to, že predkladatelia mali dostatok času za bývalého vedenia nachystať a schváliť VZN, ktoré by hazard regulovalo. Traja členovia petičného výboru boli v minulom volebnom období poslancami. Ale to sa nestalo," doplnil pre TASR Šantavý.



"V súčasnosti je hazard veľmi výrazne regulovaný zákonom. Väčšie riziko vidím v tom, že hazard sa posúva do online priestoru. V súčasnej dobe v herniach bez predloženia občianskeho preukazu nedovolia nikomu hrať. Súhlasím však, že sa takýmto nariadením máme zaoberať a pokiaľ bude predložené, nebudem mať problém ho podporiť," povedal poslanec Peter Bartoš.