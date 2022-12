Poslanci vo Vranove nad Topľou schválili rozpočet na budúci rok

Vranov nad Topľou 29. decembra (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni viac ako 30,86 milióna eur. Rozhodli o tom na štvrtkovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.



Vedúci ekonomického oddelenia na tamojšom mestskom úrade Milan Malý pri prezentácii materiálu uviedol, že rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný, pričom z prebytku bežného rozpočtu bude hradený schodok kapitálového rozpočtu a splátka istiny úverov. "Najväčšiu časť príjmov, a to 42,7 percenta, tvoria daňové príjmy, transfery tvoria 34 percent. V roku 2023 je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb takmer 11 miliónov, čo je v porovnaní s rokom 2022 nárast len o 470.000 eur. Je to spôsobené legislatívnymi návrhmi vlády SR z predchádzajúceho obdobia," priblížil Malý.



Mesto v budúcom roku ráta s dotáciami na činnosť mestského športového klubu vo výške 100.000 eur, na futbal dospelých a mládeže vyčlenili poslanci ďalších 210.000 eur a na charitatívne organizácie 30.000 eur. Celkovo je na transfery zo strany mesta vrátane príspevku pre mestské príspevkové organizácie vyčlenených 2,48 milióna eur.



"Na opravu konkrétnych peších miestnych komunikácií a odstavných plôch pôjde 668.000 eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na 3,95 milióna eur, pričom najvyššiu položku tvoria oblasti vzdelávania, bývania, rozvoja mesta, opráv a odpadového hospodárstva," konkretizoval Malý. Najväčšiu položku pritom tvorí výstavba nájomných bytových domov na Kalinčiakovej ulici, na projekt mesto vyčlenilo 708.000 eur. V oblasti cestnej dopravy pôjde 385.000 eur na dokončenie križovatky ulíc M. R. Štefánika a Rastislavova a výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k budove Základnej školy Sídlisko II. si vyžiada ďalších 354.000 eur.



Rozpočet nepodporili poslanci z klubov KDH a Spolu, podľa nich nie je dostatočne transparentný a považujú ho za veľmi všeobecný. Chýba im tiež detailnejšie porovnanie rozpočtových kapitol za predchádzajúce obdobie i nasledujúce roky. Za rozpočet napokon hlasovalo 16 z 23 prítomných poslancov.



Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan počas diskusie s poslancami pripustil, že rozpočet nie je dokonalý. "Varili sme z toho, čo sme mali. Napriek tomu si myslím, že je pripravený kvalitne. Je to živý materiál, v priebehu roka predpokladáme viaceré úpravy, uvidíme, ako sa bude vyvíjať hospodárenie a príjmová časť. Predpokladáme kapitálové príjmy z predaja majetku, možno upravíme prenájom majetku, budeme chcieť zefektívniť príjmy z majetku mesta. Budeme sa zaoberať aj dofinancovaním cirkvi či športov na území mesta," ubezpečil Ragan.