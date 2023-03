Poslanci vo Zvolene schválili zriadenie mládežníckeho parlamentu

Zvolen 27. marca (TASR) – Mesto Zvolen bude mať svoj mládežnícky parlament. Rozhodli o tom poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Parlament bude poradným a iniciatívnym orgánom zvolenského mestského zastupiteľstva a tiež primátora mesta. Iniciátormi jeho založenia sú mladí ľudia, s ktorými samospráva v súčasnosti spolupracuje.



Vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu Zuzana Almáši Koreňová uviedla, že parlament zatiaľ tvorí 13 mladých ľudí a jeho kapacita je 25 členov. Dodala, že je to po vzore iných miest, kde už v súčasností fungujú. "Je však možné, že sa počet členov zmení. Odporučili nám, že ideálna skupina pre prácu i koordináciu je 25 ľudí," doplnila s tým, že veková hranica je 30 rokov.



Mestských poslancov zároveň v pondelok informovala, že zvolenský odbor školstva podal žiadosť k výzve s názvom Malé partnerstvá cez národnú agentúru Erasmus+. "Je to dvojročný projekt, do ktorého sú prizvané aj partnerské mestá Zvolena, české Prachatice a Slovenský Komlóš v Maďarsku," zdôraznila. Podľa nej hlavnou myšlienkou projektu je zriadenie a činnosť mládežníckych parlamentov, dôraz kladú na hlavné priority programu Erasmus+. Sú to inklúzia a rozmanitosť, digitálna transformácia i životné prostredie a boj proti zmene klímy. Patria medzi ne aj účasť ma demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť. Vedúca školstva uviedla, že výsledok by sa mohli dozvedieť v lete. Ak sa projekt vydarí, na fungovanie mládežníckeho parlamentu a pre mesto získajú sumu 60.000 eur na dva roky.