Poslanci Vranova nad Topľou uznesenie o kontrolnom audite nepotvrdili

Vranov nad Topľou 16. júla (TASR) – Vranovské zastupiteľstvo schválilo na svojom júnovom zasadnutí pri záverečnom účte poslanecký návrh na vykonanie kontrolného auditu účtovnej závierky mesta za obdobie rokov 2015 až 2017. Primátor však uznesenie nepodpísal. Na minulotýždňovom zasadnutí tak o ňom rokovali opäť, nakoniec ho však nepotvrdili.



Cieľom júnového poslaneckého návrhu bolo potvrdiť prezentované hospodárske výsledky, finančnú kondíciu a účtovné závierky mesta. Poslanci odobrili tiež zriadenie komisie za účelom výberu audítora. Mestský úrad zároveň uznesením žiadali o súčinnosť počas výkonu auditu.



Podľa materiálu, ktorý bol poslancom predložený na minulotýždňovom zasadnutí, bol výkon tohto uznesenia v súlade so zákonom o obecnom zriadení pozastavený, "pretože sa primátor domnieva, že odporuje zákonu a že je pre mesto zjavne nevýhodné" a preto ho nepodpísal v určenej lehote. "Svoje sistačné právo využil z dôvodu, že ak bola vydaná správa z auditu z účtovnej závierky, audit už nie je možné vykonať a tiež preto, lebo účtovná závierka musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Zároveň by audit predstavoval finančnú záťaž na rozpočet mesta," uvádza sa v dôvodovej správe.



Zastupiteľstvo mohlo uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, čo sa však nakoniec nestalo.