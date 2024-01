Poslanci Vranova schválili zámer predaja pozemkov v priemyselnom parku

Vranov nad Topľou 2. januára (TASR) - Mestskí poslanci vo Vranove nad Topľou na utorkovom mestskom zastupiteľstve schválili zámer odpredať vyše 75.000 štvorcových metrov (m2) pozemkov v miestnom priemyselnom parku. Kupujúcim je spoločnosť Ferovopark, ktorá na jeseň začala s výstavbou prvej výrobnej haly pre závod na výrobu tepelných čerpadiel a zásobníkov teplej úžitkovej vody pre domácnosti.



Spoločnosť plánuje v priemyselnom parku preinvestovať viac ako 20 miliónov eur do výstavby ďalších priemyselných a logistických hál s minimálnou výmerou 50.000 m2. Okrem toho sa zaviazala vytvoriť minimálne 600 pracovných miest do dvoch rokov po kolaudácii hál.



Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan spresnil, že predaj pozemkov bol schválený mestskými poslancami po tom, ako kupujúci splnil podmienky zo zmluvy o budúcej zmluve. A to, že firma získala právoplatné stavebné povolenie k priemyselnej a logistickej hale, pričom sa zaviazala preinvestovať minimálne 2,5 milióna eur. Časť poslancov navrhla zvýšiť kúpnu cenu za štvorcový meter.



"V priebehu najbližšieho obdobia budeme s firmou ešte rokovať. Zámer je predaj za jedno euro. Ak by došlo k dohode so spoločnosťou, môže sa cena aj zvýšiť," spresnil primátor.



Pozemky, ktorých hodnota podľa znaleckého posudku dosahuje približne 2,48 milióna eur, boli spoločnosti predané za jedno euro za štvorcový meter ako prípad osobitného zreteľa. V prípade, že firma nesplní tieto podmienky, bude povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každé nevytvorené pracovné miesto.



Majetková komisia mesta odporučila schváliť tento zámer za podmienok, že kupujúci sa v zmluve zaviaže, že neprenajme alebo nepredá pozemky a haly tretím osobám, ktoré vykonávajú činnosť v ťažkom spracovateľskom alebo chemickom priemysle zaťažujúcom životné prostredie. V opačnom prípade má mesto právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predajom pozemkov sa bude mestské zastupiteľstvo zaoberať ešte v priebehu januára.