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Poslanci výborov rokovali na Domaši o kritickej hladine vody
Domaša zápasí s výrazným nedostatkom vody a jej hladina sa približuje k historickému minimu.
Autor TASR
Kvakovce 20. novembra (TASR) - Kritickou situáciou na vodnej nádrži Veľká Domaša sa v piatok zaoberali poslanci Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Počas výjazdového rokovania v rekreačnej oblasti Domaša-Dobrá si prezreli aktuálny stav vodnej hladiny a stretli sa so starostami dotknutých obcí, zástupcami príslušných úradov aj podnikateľmi. Za najrýchlejšie riešenie považujú vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktoré by podľa nich umožnilo pružnejšie regulovať odtok vody z nádrže.
Domaša zápasí s výrazným nedostatkom vody a jej hladina sa približuje k historickému minimu. Dlhodobý pokles hladiny odhaľuje rozsiahle časti brehov a negatívne ovplyvňuje cestovný ruch aj život v okolitých obciach. Problémy sa pritom netýkajú len samotnej nádrže. Obyvatelia upozorňujú aj na ubúdanie vody v studniach.
Podľa podpredsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igora Janckulíka (KDH) sa poslanci rozhodli zvolať výjazdové rokovanie na základe listu starostov, ktorý dostali 9. novembra. Samosprávy v ňom upozornili na vážnosť situácie a požiadali poslancov, aby sa s problémom oboznámili priamo na mieste. „Starostovia tu majú úplne jednoduché a dobré riešenie, urobiť flexibilný manipulačný poriadok. To znamená, že podľa prítoku sa bude regulovať aj odtok. Podľa mňa je toto najrýchlejšie riešenie,“ uviedol Janckulík. Za prekážku označil skutočnosť, že Okresný úrad Prešov zatiaľ nevyhlásil mimoriadnu situáciu.
Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská ocenila, že sa rokovanie uskutočnilo priamo na mieste. Zdôraznila, že ministerstvo aj okresné úrady musia postupovať v medziach platnej legislatívy. Nevylúčila však možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, pokiaľ na to budú splnené zákonné podmienky. „Keď prídeme k záveru, že na základe toho je možné konať príkazmi v súvislosti s tým, aby bol regulovaný prítok, prietok a odtok, tak sa tak určite konať bude,“ uviedla Kurilovská. Doplnila, že rokovania budú pokračovať aj o možnostiach priebežného vyhodnocovania situácie a pružného prijímania opatrení.
Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ivan Ševčík (nezaradený) zdôraznil potrebu spoločného postupu naprieč politickým spektrom. Podľa neho je nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré umožnia flexibilnejšie reagovať na podobné situácie. „Voda začína byť strategická surovina, my musíme prijať také zákony, také normy, aby sa dalo všetko nejakým spôsobom flexibilne riešiť,“ skonštatoval. Avizoval, že prípravou legislatívnych zmien sa chce spolu s Janckulíkom zaoberať už v nasledujúcom týždni.
Starosta obce Holčíkovce Michal Flešár pripomenul, že dotknuté samosprávy vyhlásili mimoriadne situácie na svojom území už v roku 2025. Napriek opakovaným podnetom sa podľa neho nepodarilo dosiahnuť účinné riešenie na úrovni okresných úradov vo Vranove nad Topľou ani v Prešove. „Neboli sme vypočutí. Preto sme iniciovali takéto stretnutia a podnety a dožadovali sme sa, aby sem prišli ľudia, ktorí to skutočne začnú promptne riešiť,“ uviedol. Vyhlásenie mimoriadnej situácie na príslušnej úrovni považuje za najrýchlejší spôsob, ako umožniť prijatie opatrení na reguláciu odtoku vody z nádrže. Poslanec NR SR Marek Lackovič (PS) vyzval, aby sa rokovanie neskončilo iba deklaráciami, ale prinieslo konkrétne opatrenia, harmonogram ich plnenia a určenie zodpovedných osôb.
Domaša zápasí s výrazným nedostatkom vody a jej hladina sa približuje k historickému minimu. Dlhodobý pokles hladiny odhaľuje rozsiahle časti brehov a negatívne ovplyvňuje cestovný ruch aj život v okolitých obciach. Problémy sa pritom netýkajú len samotnej nádrže. Obyvatelia upozorňujú aj na ubúdanie vody v studniach.
Podľa podpredsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igora Janckulíka (KDH) sa poslanci rozhodli zvolať výjazdové rokovanie na základe listu starostov, ktorý dostali 9. novembra. Samosprávy v ňom upozornili na vážnosť situácie a požiadali poslancov, aby sa s problémom oboznámili priamo na mieste. „Starostovia tu majú úplne jednoduché a dobré riešenie, urobiť flexibilný manipulačný poriadok. To znamená, že podľa prítoku sa bude regulovať aj odtok. Podľa mňa je toto najrýchlejšie riešenie,“ uviedol Janckulík. Za prekážku označil skutočnosť, že Okresný úrad Prešov zatiaľ nevyhlásil mimoriadnu situáciu.
Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská ocenila, že sa rokovanie uskutočnilo priamo na mieste. Zdôraznila, že ministerstvo aj okresné úrady musia postupovať v medziach platnej legislatívy. Nevylúčila však možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, pokiaľ na to budú splnené zákonné podmienky. „Keď prídeme k záveru, že na základe toho je možné konať príkazmi v súvislosti s tým, aby bol regulovaný prítok, prietok a odtok, tak sa tak určite konať bude,“ uviedla Kurilovská. Doplnila, že rokovania budú pokračovať aj o možnostiach priebežného vyhodnocovania situácie a pružného prijímania opatrení.
Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ivan Ševčík (nezaradený) zdôraznil potrebu spoločného postupu naprieč politickým spektrom. Podľa neho je nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré umožnia flexibilnejšie reagovať na podobné situácie. „Voda začína byť strategická surovina, my musíme prijať také zákony, také normy, aby sa dalo všetko nejakým spôsobom flexibilne riešiť,“ skonštatoval. Avizoval, že prípravou legislatívnych zmien sa chce spolu s Janckulíkom zaoberať už v nasledujúcom týždni.
Starosta obce Holčíkovce Michal Flešár pripomenul, že dotknuté samosprávy vyhlásili mimoriadne situácie na svojom území už v roku 2025. Napriek opakovaným podnetom sa podľa neho nepodarilo dosiahnuť účinné riešenie na úrovni okresných úradov vo Vranove nad Topľou ani v Prešove. „Neboli sme vypočutí. Preto sme iniciovali takéto stretnutia a podnety a dožadovali sme sa, aby sem prišli ľudia, ktorí to skutočne začnú promptne riešiť,“ uviedol. Vyhlásenie mimoriadnej situácie na príslušnej úrovni považuje za najrýchlejší spôsob, ako umožniť prijatie opatrení na reguláciu odtoku vody z nádrže. Poslanec NR SR Marek Lackovič (PS) vyzval, aby sa rokovanie neskončilo iba deklaráciami, ale prinieslo konkrétne opatrenia, harmonogram ich plnenia a určenie zodpovedných osôb.