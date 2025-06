Poslanci za SaS tvrdia, že Nitriansky kraj zachránili štyri milióny

Bratislava 6. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina v piatok na tlačovej besede v Bratislave skonštatovali, že svojím úsilím zachránili Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) štyri milióny eur. O tie mal NSK prísť pre plánovanú zámenu krajských pozemkov za súkromný penzión v obci Radava. Podľa Hlinu a Bajo Holečkovej, ktorá je aj poslankyňou NSK, bola táto zámena pre kraj nevýhodná.



NSK chcel v penzióne zriadiť centrum pre týrané matky s deťmi. Podľa znaleckého posudku mali krajské pozemky v areáloch stredných škôl v Nových Zámkoch a v Šuranoch hodnotu 1.200.000 eur a penzión v Radave hodnotu 1.350.000 eur. „Suma 150.000 eur predstavuje rozdiel v prospech kraja,“ zdôraznil vo štvrtok (5. 6.) na tlačovej konferencii v Nitre predseda NSK Branislav Becík.



Bajo Holečková i Hlina tvrdia, že krajské pozemky majú podstatne vyššiu hodnotu. „V Šuranoch sa nachádzajú vedľa budúceho priemyselného parku, v Nových Zámkoch priamo v meste. Už len pri porovnaní s komerčnými inzerátmi je zrejmé, že hodnota krajských pozemkov nie je 1,2 milióna eur, ale približne päť miliónov eur. A pozemky v tejto hodnote chcel kraj vymeniť za penzión v záplavovej oblasti, ktorý sa ešte pred pol rokom predával za 800.000 eur a nepredal sa. Podali sme trestné oznámenie a predseda NSK 'cukol', keď včera oznámil, že majiteľ tohto penziónu odstúpil od zmluvy o zámene,“ skonštatovala Bajo Holečková.



Podľa Becíka sa majiteľ penziónu rozhodol od zámeny odstúpiť pre verejné útoky. „Bol som opakovane atakovaný rôznymi ľuďmi. Z dôvodu negatívneho vplyvu na mňa, moju rodinu a moje podnikanie od dohodnutej zámeny ustupujem,“ citoval predseda NSK z listu majiteľa penziónu a obvinil Bajo Holečkovú i Hlinu z toho, že zmarili snahu o zriadenie krízového centra. „Šlo o penzión rodinného typu, kde sa už o niekoľko mesiacov mohli matky s deťmi sťahovať. Teraz musím hľadať iné riešenie,“ povedal Becík.



„Spustenie intervenčného centra v penzióne v Radave zo dňa na deň je blud. Nejde iba o priestory, kraj nemá personál, odborníkov, nedá sa to spustiť tak, ako si to predstavuje predseda NSK,“ reagovala Bajo Holečková. „Stačí, ak v transparentnej dražbe predá NSK iba pozemky pri priemyselnom parku v Šuranoch za reálne ceny a pán Becík uvidí, koľko peňazí za ne dostane a čo všetko si kraj bude môcť dovoliť,“ doplnil Hlina.



Podľa poslankyne Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Evy Polereckej bola zámena krajských pozemkov za penzión v Radave pre NSK mimoriadne nevýhodná. „My v regióne vieme presne, akú majú tie pozemky hodnotu. Cena 8,40 eura za meter štvorcový v Šuranoch stanovená v znaleckom posudku nie je reálna, keď tu štát vykupuje pôdu za 12 eur za meter štvorcový. Takisto v Nových Zámkoch pri pozemkoch kúsok od centra figurovala v znaleckom posudku cena 47 eur, hoci každý vie, že sa tu nedá kúpiť pozemok pod 200 eur za meter štvorcový. Ak by táto transakcia prešla, NSK by prišiel o veľa peňazí,“ skonštatovala.