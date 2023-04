Poslanci Žilinského kraja schválili na regionálne dotácie 210.900 eur

Žilina 19. apríla (TASR) – Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom (17. 4.) zasadnutí prostredníctvom videokonferencie výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie z programu Regionálne dotácie. Celková alokovaná suma je 210.900 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že výška dotácie na jednu žiadosť je od 900 eur do 5000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie so všetkým náležitosťami môžu záujemcovia podať do 12. mája 2023.



Cieľom dotačného programu z vlastných príjmov ŽSK je vytvárať podmienky na vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času, dodala Lacová.