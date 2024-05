Poslanci Žilinského kraja budú schvaľovať záverečný účet

Žilina 26. mája (TASR) - Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na pondelkovom (27. 5.) rokovaní schválením záverečného účtu urobia bodku za hospodárením kraja v roku 2023. Následne by mali avizovaný hospodársky prebytok premietnuť do prvej úpravy tohtoročného rozpočtu.



Podľa zverejnených materiálov ukončil ŽSK hospodársky rok 2023 takmer so 14-miliónovým prebytkom. "Vďaka dobrému hospodáreniu sme dosiahli jeden z najlepších hospodárskych výsledkov. Preto môžeme úpravou rozpočtu pridať na rekonštrukcie ciest a na nákup techniky na ich údržbu až 8,3 milióna eur. Na obnovu priestorov a prístrojového vybavenia nemocníc v kraji doplníme 2,3 milióna eur," zhodnotila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V programe rokovania je niekoľko environmentálnych bodov, ako napríklad správa o implementácii projektu Life IP na zlepšenie kvality ovzdušia. "Keďže dlhodobo venujeme pozornosť ekológii, znižovaniu emisií a energetickej náročnosti budov, úrad predstaví rámcový plán na zvyšovanie odolnosti ŽSK voči dosahom zmeny klímy," dodala Jurinová.



Krajským poslancom bude predložená aj správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v kraji za zimné obdobie 2023/2024 a tiež informácia o projektoch v rámci vyhlásených a plánovaných výziev z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľská republika - Slovensko.