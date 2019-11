Poslanci znížili primátorovi Rimavskej Soboty plat na základnú úroveň

Rimavská Sobota 27. novembra (TASR) – Základný funkčný plat vo výške 3251 eur bude od 1. decembra poberať primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na novembrovom zasadnutí rozhodli o odobratí príplatku vo výške 40 percent, ktorý mal Šimko od začiatku volebného obdobia.



„Primátor dlhodobo neplní uznesenia mestského zastupiteľstva a podľa nášho názoru tým brzdí rozvoj mesta. Svoju nečinnosť vysvetľuje ako chybu poslancov,“ objasnil jeden z dôvodov zníženia platu poslanec Roman Vaľo.



Ďalšou konkrétnou pohnútkou je podľa neho odmietnutie dotácie 800.000 eur na realizáciu priemyselného parku aj napriek schválenému a platnému uzneseniu MsZ a niekoľkonásobnej výzve vlády SR na podpísanie žiadosti. „Svojím svojvoľným rozhodnutím podľa nášho názoru zobral Rimavskosoboťanom šancu na dobrú prácu a vyšší plat,“ dodal poslanec.



Tretím motívom je podľa Vaľa dlhodobá absolútna pasivita primátora pri získavaní mimorozpočtových zdrojov do mesta a štvrtým netransparentné konanie pri verejnom obstarávaní.



Ako reagoval Šimko, jeho plat bol oveľa menší ako plat primátorov v Lučenci či Veľkom Krtíši a prvé štyri roky vo funkcii mal nulový príplatok. „Ak si myslíte, že mne tých pár eur ublíži – neublíži, pán Vaľo, to vás ubezpečujem. Lenže už neviete, čo máte so sebou robiť. Klamete, zavádzate občanov Rimavskej Soboty,“ zdôraznil Šimko.



Na margo nevyužitej dotácie na priemyselný park už predtým uviedol, že celú záležitosť považuje za špinavú politicko-ekonomickú hru na škodu občanov mesta, ktorou chceli niektorí poslanci pomôcť svojmu kolegovi. Podľa primátora totiž jeden z poslancov na mieste budúceho parku vlastní pozemok s rozlohou zhruba 2,2 hektára.



Poslanci Šimkovi pôvodne navrhli zníženie platu s účinnosťou od 1. januára 2020. Na základe výslovnej požiadavky a pozmeňujúceho návrhu primátora však napokon rozhodli, že plat mu bude znížený už od 1. decembra tohto roka.