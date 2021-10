Žilinskí poslanci žiadajú zachovať ústavnú zdravotnú starostlivosť

Žilina 26. októbra (TASR) – Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) žiadajú zachovať ústavnú zdravotnú starostlivosť na území ŽSK minimálne v doterajšom rozsahu a štruktúre. Rozhodli o tom v pondelok (25. 10.) na mimoriadnom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie. Zároveň vyzvali kolegov, ktorí sú aj poslancami Národnej rady (NR) SR, aby pri prerokovávaní zákona o štátnom rozpočte apelovali na dofinancovanie zdravotníctva na úrovni štyroch percent z vymeriavacieho základu.



V dôvodovej správe poslanci, ktorí predložili návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva, pripomenuli, že zdravotnícke zariadenia ŽSK poskytujú starostlivosť pre takmer 700.000 obyvateľov. "V našich zdravotníckych zariadeniach sa vykonáva aj vysoko špecializovaná zdravotná starostlivosť. Samotné geografické podmienky pri akomkoľvek rušení zdravotníckych zariadení by komplikovali dostupnosť zdravotnej starostlivosti," uviedli poslanci.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) považuje podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej za kľúčovú konštruktívnu diskusiu s regiónmi o reforme nemocníc. "Zástupcovia rezortu zdravotníctva priebežne rokovali so samosprávnymi krajmi, zástupcami regiónov a nemocnicami. V rokovaniach, rovnako ako aj v návšteve regiónov plánujeme v blízkom období pokračovať. A intenzívne vysvetľovať podstatu reformy nemocníc, ktorá prinesie spolu s reformou všeobecnej ambulantnej sféry pacientom kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a zadefinuje nárok pacienta," vysvetlila.



To podľa hovorkyne rezortu znamená, že pacient už nebude bezradne blúdiť v systéme, ale bude presne vedieť, kde mu poskytnú adekvátnu a potrebnú zdravotnú starostlivosť. "Reforma zavedie jasné pravidlá v prospech pacienta a zdravotníckych pracovníkov," dodala Eliášová.