Poslanec Cmorej napadol dotáciu Malackám,primátor mesta tvrdí,že klame

Bratislava/Malacky 3. apríla (TASR) – Poslanec Národnej rady SR, člen sociálneho výboru parlamentu Peter Cmorej (SaS), chce požiadať vládu, aby zrušila účelové dotácie pre mestá a obce, ktoré kabinet ešte pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválil v druhej polovici februára. V súvislosti s obsahom a formou Cmorejovho blogu, v ktorom poslanec naznačuje možné korupčné pozadie dotácií, sa jeden z dotknutých, primátor Malaciek Juraj Říha (nezávislý), rozhodol podať trestné oznámenie.



Cmorej sa v prípade celkovej sumy schválených dotácií vo výške 3,4 milióna eur venuje práve alokácii v hodnote 1,5 milióna eur na výstavbu multišportovej arény v Malackách. Uvádza, že mesto získalo dotáciu aj preto, lebo jeho primátor mal vždy blízko k Smeru-SD. Dokumentuje to fotografiami z prijatia členov vlády v okresnom meste v januári 2017. Podľa Cmoreja nemá investičná akcia odôvodnenie, tvrdí, že mestským poslancom ani vláde nebola k projektu predložená štúdia vykonateľnosti. Poslanec SaS uvádza, že samospráva nemá peniaze na dokončenie projektu. "Pri dnes už istom ekonomickom poklese, ktorý tvrdo postihne aj príjmy samospráv, sa projekt stáva už úplne nerealizovateľným," dodáva. V blogu píše aj o tom, že kúpa potrebného pozemku bola predražená. Chce sa preto obrátiť aj na najvyšší kontrolný úrad a vládu požiadať o to, aby zrušila uznesenie Pellegriniho kabinetu.



Malacký primátor v statuse na sociálnej sieti označil Cmorejove vyjadrenia za sériu klamstiev a spôsob ich predloženia za hanebný. Vyvracia zároveň poslancove tvrdenia. "Ak uvádza, že vláde ani mestským poslancom nebola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ignoruje fakt, že analýzu nákladov a výnosov poslanci prerokovali v rámci materiálu, ktorý pripravil Dušan Rusňák, člen a bývalý okresný predseda strany SaS, v súčasnosti konateľ mestskej spoločnosti Šport aréna Malacky - prijímateľa vládnej dotácie," približuje Říha. Poukazuje tiež na to, že mesto vlastní potrebný pozemok. "Podarilo sa nám vyrokovať cenu 80 eur na štvorcový meter (m2) za stavebnú parcelu, pri ktorých sa v Malackách pohybujú ceny od 150 eur vyššie," reaguje Říha na Cmorejove spochybňovania hospodárnosti samosprávy pri kúpe pozemku. V prípade liberálových tvrdení o tom, že mesto nemá tri milióny eur na dokončenie šesťmiliónovej investície, Říha odkazuje, že mesto už nielen schválilo, ale aj načerpalo potrebný úver.



Ostro sa ohradzuje voči tvrdeniam o "kamarátstve so Smerom-SD", odvodenom z fotografií z prijatia niekdajšej vládnej delegácie. "Prijal som ich na oficiálnom výjazde vlády v Malackách ako štatutár a primátor mesta. Tak ako som počas svojho mandátu prijal vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku (Za ľudí), expremiérku Ivetu Radičovú (SDKÚ-DS) či predsedu BSK Juraja Drobu (SaS), ktorého si vážim a podporujem v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja," upozornil Říha.



Športovo-tréningové centrum v Malackách má zahŕňať hokejovú i multifunkčnú športovú halu so zázemím pre športovcov i divákov. Celkové investičné náklady na výstavbu odhaduje samospráva na 5,5 milióna eur. Financovanie je naplánované ako kombinácia štátnej dotácie, peňazí mesta a úveru.



Dotácia na športový komplex v Malackách je jednou z piatich finančných pomocí, ktoré vláda 19. februára 2020 schválila pre konkrétne projekty v mestách a obciach SR v celkovej výške 3,4 milióna eur.