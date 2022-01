I. Kašper uvažuje o kandidatúre na post banskobystrického župana

Bratislava 5. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Kašper (Sme rodina) reálne uvažuje o kandidatúre na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v tohtoročných voľbách. Informovalo o tom tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.



"Ak bude záujem o moje služby v regiónoch, ak mi ľudia povedia, že kandidatúra má význam, ak sú spokojní s mojou prácou pre Banskobystrický kraj a ak budem mať reálnu šancu uspieť, kandidovať pôjdem," uviedol Kašper. Ak by sa tak nestalo, deklaruje, že bude naďalej pracovať z pozície poslanca NR SR a poslanca BBSK.



O možnej Kašperovej kandidatúre hovoril v rozhovore pre TASR aj predseda Sme rodina Boris Kollár. Nevylúčil tiež spoluprácu so žiadnou politickou stranou. Pri tvorbe dohôd v komunálnych voľbách sa podľa Kollára nemusia spájať len s koaličnými stranami.



V roku 2022 sa budú prvýkrát konať voľby do orgánov samospráv obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnakom čase. Voliči si teda budú v jeden deň vyberať starostov, respektíve primátorov i predsedov samosprávnych krajov a poslancov jednotlivých zastupiteľstiev.