Poslanec I. Wzoš zvažuje pre predaj kina Máj podať trestné oznámenie

Poprad 14. decembra (TASR) – Poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade Igor Wzoš zvažuje podať trestné oznámenie v súvislosti s predajom kina Máj v mestskej časti Veľká. Uviedol to počas utorkového zasadnutia, kde chcel do rokovania zaradiť bod, v ktorom vyzval primátora, aby začal konať vo veci zrušenia zmluvy o predaji budovy so spoločnosťou Divadlo Viola. Bod napokon poslanci do rokovania nezaradili.



„Mesto v novembri podpísalo zmluvu o predaji, pričom cena bola len o niečo vyššia, ako bolo stanovené v znaleckom posudku. Tam je však niekoľko chýb, pretože bolo deklarované, že územný plán nedovoľuje v tomto území nič iné ako kultúru, ale tam je stanovená polyfunkcia,“ upozornil Wzoš. V zmluve podľa neho nie je dodržaná ani podmienka, že ostane zachovaná pôvodná prevádzka kultúrneho zariadenia.



Poslanec ponúkol v obchodnej verejnej súťaži za budovu dva milióny eur. Podľa viceprimátora Štefana Pčolu to "zaváňa" marením súťaže.



Zo znaleckého posudku, kde bola minimálna cena stanovená na niečo viac ako 540.000 eur, bol Wzoš šokovaný. Podľa neho úradníci niektoré veci úplne neskontrolovali, prípadne sa spoliehali len na znalca. Poslanec tvrdí, že jedným z vážnych pochybení bolo označenie kina ako bežného átriového domu bez dvora a parkoviska. Chybne sa tiež podľa neho posudzovala vzdialenosť budovy od centra mesta. Za zarážajúcu považuje aj cenu pozemku, ktorá bola stanovená na 112 eur za štvorcový meter. Suma podľa neho bola aktuálna pred desiatimi rokmi a v súčasnosti je aj o 60 eur vyššia.



Mesto Poprad sa rozhodlo predať budovu Kina Máj z dôvodu zlého technického stavu a jeho stratovosti. Samospráva verí, že nový majiteľ zachová charakter a kultúrny účel tejto budovy. Proti predaju budovy spísali Popradčania aj petíciu.