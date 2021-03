Poslanec J. Kríž žiada preskúmať zvážanie piesku na zelené plochy

Bratislava 10. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka má porušovať zákon o ochrane verejného zdravia, zákon o ochrane prírody a krajiny a tiež zákon o odpadoch. Tvrdí to miestny poslanec Juraj Kríž v súvislosti so zvážaním piesku z detských ihrísk na trávnaté plochy a lúky pre ich prevzdušnenie. Poslanec sa už so sťažnosťou obrátil na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Mestská časť to dôrazne odmieta, tvrdenia poslanca označuje za absolútne prehnané.



Poslancovi sa nepozdáva, že pracovníci referátu verejného priestranstva vykonávajú veľké presuny použitého piesku z detských pieskovísk a rozptyľujú ho po zelených plochách a lúkach. "Tento piesok by sa mal pravidelne čistiť a vždy v určitom časovom horizonte odstrániť ako biologický odpad. Hromadia sa v ňom nežiaduce látky, psie a mačacie výkaly a vtáčí trus, parazity, komunálny odpad, ale aj injekčné striekačky," konštatuje Kríž, predseda poslaneckého klubu často kritizujúceho starostu Petržalky Jána Hrčku.



Takéto organizované rozptyľovanie piesku zvyšuje podľa neho prašnosť, nečistotu a dusnosť životného prostredia. Upozorňuje, že na niektorých miestach dochádza k zhoršenej kvalite života či ohrozeniu zdravia. Zabúdať podľa neho netreba ani na množstvo obyvateľov trpiacich alergiami a respiračnými ochoreniami, ale ani na deti, ktoré sa "na tomto odpadovom piesku hrajú". Odvoláva sa pritom na podnety obyvateľov.



Tvrdenie, že mestská časť mení Petržalku na toxické pieskovisko, je podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej absolútne prehnané a založené na neobjektívnom pohľade poslanca. Opätovne zdôrazňuje, že piesok je zvážaný z pieskovísk materských škôl, nie z verejných detských ihrísk. Ubezpečuje, že ten bude pre zvýšenú pravdepodobnosť výskytu nečistôt zlikvidovaný ako biologický odpad.



"Máme za to, že piesok z materských škôl je zdravotne neškodný a nijakým spôsobom neohrozuje obyvateľov dotknutých lokalít ani životné prostredie. Ak poslanec tvrdí opak, potom zároveň tvrdí, že doteraz ohrozoval piesok aj deti v materských školách a obyvateľov žijúcich v ich okolí," uviedla pre TASR Halašková.



Zámerom "pieskovania lúk" je podľa nej vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. "Piesok bude v nasledujúcich dňoch zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy, na ktorej sa vysadí tráva," poznamenala Halašková. Dodala, že mestská časť zatiaľ neeviduje žiadne sťažnosti obyvateľov týkajúce sa zvýšenej prašnosti a dusnosti vplyvom piesku.