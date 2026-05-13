Poslanec Ján Beljak bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen
Autor TASR
Zvolen 13. mája (TASR) - Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj a cestovný ruch i zvolenský mestský poslanec Ján Beljak (KDH) bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen. Novinárov o tom v stredu informoval na tlačovej konferencii pod Zvolenským zámkom.
Podporovať ho bude koalícia, ktorú tvoria Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko a Demokrati. Podľa neho má ako aktuálny podpredseda BBSK prehľad o tom, v akom štádiu sú v súčasnosti zvolenské investičné projekty. „Budeme musieť urobiť maximum, aby sme dokončili tie, ktoré sú rozpracované a aby sme stihli financovanie z tohto obdobia eurofondov,“ zdôraznil.
Podotkol, že v rámci mesta treba dokončiť napríklad aj majetkovo-právne vyrovnanie pre záchytné parkovisko v lokalite Hlbiny. V tejto súvislosti spomenul aj budovanie cyklotrás. „Prioritou by bol aj mestský domov sociálnych služieb, ktorý pre našich seniorov nemáme. Už teraz je kapacita pre Zvolenčanov v súkromných zariadeniach nedostatočná,“ konštatoval. Dodal, že ďalšou témou budú parky a s tým súvisiace funkčné fontány.
Ako uviedol, témou je pre neho aj dokončenie novej mestskej plavárne. Pokračovať chce v plánovanom diele a nechce ho meniť. Využiť by chcel aj pozemok v lokalite Bariny. Považuje ho za miesto, ktoré je dobre napojené na infraštruktúru a využiť by sa podľa neho dal napríklad na športové účely.
Beljak potvrdil, že na jeseň bude kandidovať aj na post banskobystrického krajského poslanca. Zhodnotil, že byť primátorom v Zastupiteľstve BBSK je výhodou. „Pretože majú priamy kontakt s tými procesmi, ktoré sa týkajú aj jeho mesta,“ povedal.
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. V roku 2022 boli spojené voľby prvýkrát.
