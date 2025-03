Poslanec Levoče Ľ. Murín odmieta, že by fyzicky napadol dôchodcu

Levoča 10. marca (TASR) - Poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Levoči Ľubomír Murín odmieta, že by fyzicky napadol dôchodcu. Pre TASR potvrdil, že ku konfliktu medzi ním a susedom došlo, nie však k napadnutiu. Prípad, na ktorý v reportáži upozornila Slovenská televízia a rozhlas, vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že k skutku došlo 15. februára.



"Muž podozrivý z protiprávneho konania bol bezprostredne po spáchaní skutku zadržaný hliadkou obvodného oddelenia PZ. Okresný vyšetrovateľ v Poprade vzniesol 16. februára obvinenie voči 37-ročnému mužovi z trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania," uviedla Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinený je však stíhaný na slobode.



Murín dôrazne odmietol, že by dôchodcu fyzicky napadol. Ten v reportáži uviedol, že ho mal poslanec na ulici búchať, dusiť a tlačiť mu hlavu. "Došlo medzi nami k výmene názorov, padli aj nejaké nadávky, ale myslím si, že on to zle vyhodnotil a zle pochopil. Je to moja blízka rodina, brat mojej babky a sme susedia 30 rokov. Viackrát sa stalo, že práve on nadával mne a mojej rodine. Ja som sa tentoraz možno neovládol a padli aj ostrejšie slová, dôrazne však odmietam, že by som ho napadol. Podľa mňa je to celé nafúknuté a ide skôr o susedský spor," uviedol pre TASR poslanec. Aj na základe vykonaného dokazovania tvrdí, že k žiadnemu zraneniu jeho strýka Milana Rovdera nedošlo. Upozornil, že pri incidente neboli ani žiadni svedkovia a je to podľa neho len tvrdenie proti tvrdeniu. Dodal, že je pri vyšetrovaní plne súčinný a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. "Budem rád, keď sa celý prípad dôsledne vyšetrí," uzavrel.



Mesto Levoča v stanovisku k incidentu uviedlo, že v súčasnosti nemá žiadne oficiálne informácie o tejto udalosti, okrem tých, ktoré boli zverejnené v médiách. "Vo všeobecnosti mesto apeluje na všetkých poslancov, aby sa nesprávali spôsobom, ktorý znižuje vážnosť poslaneckého mandátu. Mesto doposiaľ neevidovalo problémy uvedeného charakteru u žiadneho poslanca mestského zastupiteľstva. Riešenie vzniknutej situácie nie je v kompetencii mestského zastupiteľstva ani iného orgánu mesta, a preto mesto počká na jej vyriešenie príslušnými orgánmi," uviedla radnica.



Ligdayová dodala, že v súčasnom štádiu trestného konania nie je možné poskytnúť k prípadu ďalšie informácie z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania. Okresný vyšetrovateľ v prípade naďalej vykonáva potrebné procesné úkony.