Poslanec mesta Michalovce Milan Kaplan vystupuje z OĽANO

Michalovce 7. decembra (TASR) – Poslanec Košického samosprávneho kraja (KSK) a mesta Michalovce Milan Kaplan odchádza z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO). Oznámil to v pondelok s tým, že stratil to najpodstatnejšie, čo ho s hnutím spájalo, a tým je presvedčenie, že háji správnu vec.



Kaplan v hnutí pôsobil od roku 2016 ako asistent poslanca Národnej rady SR Miroslava Sopka, členom bol od roku 2019, za hnutie kandidoval do Národnej rady (NR) SR v rokoch 2016 a 2020, nebol však zvolený.



OĽANO okrem iného vytýka, že napriek deklarovanému boju s korupciou došlo po voľbách k vymenovaniu bývalej riaditeľky Daňového úradu v Michalovciach Anny Bilecovej za generálnu tajomníčku služobného úradu ministerstva vnútra. V médiách sa v tom čase spomínali jej prepojenia na obvineného v kauze karuselového podvodu s DPH. Bilecová sa vzdala postu s tým, že odmietla byť ďalej "terčom verejného lynču vedeného bez akýchkoľvek relevantných dôkazov".



Podľa Kaplana sa po jeho angažovaní proti nominácii Bilecovej akoby stal v hnutí zo dňa na deň zradcom, ktorý má neukojené ambície. "Čelil som osobným vyhrážkam, anonymom, obťažovali moju manželku a vrchol všetkého bol, keď ste mňa a aj ďalších kolegov nechali celé dni sledovať NAKA, keď sme pripravovali reportáž s Andrejom Bánom," uviedol.



Krajský a mestský poslanec zároveň poukazuje na "ďalšie obrovské prešľapy", spomína vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF), pretrvávajúcu korupciu na hraniciach či "kšefty na rómskych deťoch" na súkromnej škole v Trebišove.