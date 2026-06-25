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Poslanec Miroslav Špak chce kandidovať na starostu Sídliska Ťahanovce
Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát.
Autor TASR
Košice 25. júna (TASR) - Mestský poslanec a poslanec košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce Miroslav Špak oznámil kandidatúru na post starostu tejto MČ. Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát. Ako informoval, po dvanástich rokoch pôsobenia v zastupiteľstve sa rozhodol uchádzať o vedenie úradu.
„Dvanásť rokov som to sledoval a hovoril o tom nahlas. Dnes som sa rozhodol, že zmenu neurobí niekto iný, urobím ju ja,“ uviedol Špak. Tvrdí, že za posledných sedem rokov prišlo na účet miestneho úradu viac ako 8,5 milióna eur, no na rozvoj sídliska sa podľa neho vrátil približne milión eur. Kritizuje, že väčšinu rozpočtu pohltí chod úradu.
Špak tvrdí, že Ťahanovce môžu byť príkladom transparentnejšej a efektívnejšej samosprávy. Medzi svoje hlavné záväzky zaradil zvýšenie výdavkov na rozvoj sídliska na 500.000 eur ročne, vybudovanie 130 nových parkovacích miest do roka od prevzatia úradu a vznik moderného detského ihriska pre rodiny, seniorov a komunitu.
Špak je podnikateľ, dlhodobo kritizuje fungovanie košických mestských častí. Poukazuje aj na odbornú analýzu z júna, podľa ktorej by najefektívnejším modelom bolo zrušenie mestských častí a fungovanie Košíc ako jedného celku. Úspora by podľa nej mohla dosiahnuť takmer šesť miliónov eur ročne.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Dvanásť rokov som to sledoval a hovoril o tom nahlas. Dnes som sa rozhodol, že zmenu neurobí niekto iný, urobím ju ja,“ uviedol Špak. Tvrdí, že za posledných sedem rokov prišlo na účet miestneho úradu viac ako 8,5 milióna eur, no na rozvoj sídliska sa podľa neho vrátil približne milión eur. Kritizuje, že väčšinu rozpočtu pohltí chod úradu.
Špak tvrdí, že Ťahanovce môžu byť príkladom transparentnejšej a efektívnejšej samosprávy. Medzi svoje hlavné záväzky zaradil zvýšenie výdavkov na rozvoj sídliska na 500.000 eur ročne, vybudovanie 130 nových parkovacích miest do roka od prevzatia úradu a vznik moderného detského ihriska pre rodiny, seniorov a komunitu.
Špak je podnikateľ, dlhodobo kritizuje fungovanie košických mestských častí. Poukazuje aj na odbornú analýzu z júna, podľa ktorej by najefektívnejším modelom bolo zrušenie mestských častí a fungovanie Košíc ako jedného celku. Úspora by podľa nej mohla dosiahnuť takmer šesť miliónov eur ročne.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).