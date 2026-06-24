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Poslanec Peter Košík bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen
Jednou z prvých oblastí, ktorou by sa po zvolení chcel zaoberať, je bezpečnosť v meste.
Autor TASR
Zvolen 24. júna (TASR) - Zvolenský poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Peter Košík bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen. TASR o tom v stredu informoval s tým, že o hlasy voličov sa na jeseň bude uchádzať ako nezávislý kandidát.
Objasnil, že v komunálnej politike tak začínal a chce tak aj pokračovať. Z pozície nezávisle voleného zástupcu je podľa neho ľahšia spolupráca a svoje 12-ročné skúsenosti v mestskej a v krajskej politike chce preniesť do pozície primátora.
Jednou z prvých oblastí, ktorou by sa po zvolení chcel zaoberať, je bezpečnosť v meste. „Údajne máme najväčší počet bezdomovcov na počet obyvateľov. Dosť ľudí kritizuje to, že sa pohybujú vo verejnom priestore,“ podotkol. Dodal, že zaoberať by sa chcel i kultúrnym životom, dopravou a starostlivosťou o seniorov. Zdôraznil, že Zvolen nemá svoje mestské centrum pre starších občanov.
Ako ďalej uviedol, súčasťou práce by bola aj otázka regulovaného parkovania. Zmeniť by chcel aj komunikáciu mesta. „Keďže som banskobystrický krajský poslanec, vidím, ako dobre funguje komunikácia zastupiteľstva BBSK. Rád by som dal kultúru aj zvolenskému mestskému parlamentu,“ zhrnul. Poznamenal, že kľúčovou je i komunikácia s občanmi v meste.
Kandidatúru na post primátora mesta Zvolen v máji ohlásil podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj a cestovný ruch i zvolenský mestský poslanec Ján Beljak. Podporovať ho bude koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Objasnil, že v komunálnej politike tak začínal a chce tak aj pokračovať. Z pozície nezávisle voleného zástupcu je podľa neho ľahšia spolupráca a svoje 12-ročné skúsenosti v mestskej a v krajskej politike chce preniesť do pozície primátora.
Jednou z prvých oblastí, ktorou by sa po zvolení chcel zaoberať, je bezpečnosť v meste. „Údajne máme najväčší počet bezdomovcov na počet obyvateľov. Dosť ľudí kritizuje to, že sa pohybujú vo verejnom priestore,“ podotkol. Dodal, že zaoberať by sa chcel i kultúrnym životom, dopravou a starostlivosťou o seniorov. Zdôraznil, že Zvolen nemá svoje mestské centrum pre starších občanov.
Ako ďalej uviedol, súčasťou práce by bola aj otázka regulovaného parkovania. Zmeniť by chcel aj komunikáciu mesta. „Keďže som banskobystrický krajský poslanec, vidím, ako dobre funguje komunikácia zastupiteľstva BBSK. Rád by som dal kultúru aj zvolenskému mestskému parlamentu,“ zhrnul. Poznamenal, že kľúčovou je i komunikácia s občanmi v meste.
Kandidatúru na post primátora mesta Zvolen v máji ohlásil podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj a cestovný ruch i zvolenský mestský poslanec Ján Beljak. Podporovať ho bude koalícia, ktorú tvoria KDH, SaS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).