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Poslanec za PS D. Dej mal v Bratislave dopravnú nehodu
Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. Pána ošetrila záchranka a stál na vlastných nohách, napísal Dej.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 20. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za opozičné PS Dávid Dej mal v pondelok v Bratislave dopravnú nehodu. Pri nehode podľa jeho slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne ošetrili záchranári. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. Pána ošetrila záchranka a stál na vlastných nohách. Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“ napísal Dej. Dodal, že polícii poskytol plnú súčinnosť, ukázal platné doklady a absolvoval negatívnu dychovú skúšku.
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia v pondelok zasahovala pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k zrážke motorového vozidla s motocyklom.
„Dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala Šimková.
„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. Pána ošetrila záchranka a stál na vlastných nohách. Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“ napísal Dej. Dodal, že polícii poskytol plnú súčinnosť, ukázal platné doklady a absolvoval negatívnu dychovú skúšku.
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia v pondelok zasahovala pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k zrážke motorového vozidla s motocyklom.
„Dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala Šimková.