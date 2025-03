Poslanecký klub v Košiciach navrhuje znížiť počet mestských častí

Košice 18. marca (TASR) - Poslanecký klub mestského zastupiteľstva (MsZ) Košíc pod názvom Košický klub chce znížiť počet mestských častí (MČ) z 22 na 12. Návrh uznesenia na zmenu štatútu mesta v utorok doručil magistrátu. Podľa predsedu klubu Ladislava Lörinca by model priniesol finančnú úsporu, efektívnejšiu správu mesta a kvalitnejšie služby. Malé MČ chcú o téme viac diskutovať. Súhlasia, že súčasný stav je neudržateľný. Odmietajú však, aby sa o ich obyvateľoch rozhodovalo bez nich.



Klub tvrdí, že dlhoročné diskusie o zmene usporiadania narážali najmä na nevôľu prevažne malých MČ, keďže by niektorí komunálni politici prišli o svoje funkcie. Niektoré MČ na základe viacerých faktorov navrhuje zlúčiť do väčších celkov a niektoré zachovať v súčasnom stave. Všetky by však zmenili názov, a to od Košice 1 až po Košice 12.



MČ Košice 1 by malo tvoriť doterajšie Staré Mesto a Džungľa, MČ Košice 2 Sever a Kavečany, MČ 3 Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce, MČ 4 Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves, MČ 5 Nad Jazerom a Vyšné Opátske, súčasná MČ Krásna by sa mala premenovať na MČ Košice 6, MČ 7 by mali tvoriť Juh, Barca a Šebastovce, MČ 8 Pereš, Poľov a Lorinčík, MČ 9 by tvoril Luník IX, MČ 10 Sídlisko KVP a Myslava, MČ 11 terajší Západ a MČ 12 by bola Šaca. Účinnosť navrhovaného uznesenia je naplánovaná od najbližšieho volebného obdobia.



Lörinc, ktorý je zároveň starostom veľkej MČ Sídlisko KVP, pripomenul, že od podania návrhu plynie desaťtýždňová lehota na to, aby ho magistrát posúdil a predložil na rokovanie MsZ. "Nebránime sa iným návrhom, ale sme jediní, ktorí prišli s reálnym riešením," uviedol na brífingu s tým, že pre MČ chcú dosiahnuť aj rovnaké kompetencie a férové financovanie. "Ak niekto naozaj chce zmeniť súčasný nevyhovujúci stav a hľadá riešenia, nie prekážky, nemá dôvod tento návrh nepodporiť," skonštatoval Dominik Babušík z Košického klubu a starosta veľkej MČ Dargovských hrdinov.



Starostovia malých MČ vnímajú aktuálne snahy o nové usporiadanie Košíc ako predvolebnú kampaň. "Máme stále čoraz väčší pocit, že si našich obyvateľov chcú doslova náhodným výberom medzi sebou rozdeliť starostovia veľkých MČ, ktorí si však svoju MČ chcú nechať bez akéhokoľvek zásahu a úspor," uviedli vo svojom vyhlásení. Počkať chcú na výsledky analýzy samosprávy, ktorú si dalo vypracovať mesto Košice, aj na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. Ten sa v súčasnosti zaoberá tým, či je novela zákona o meste Košice, na základe ktorej chcú poslanci znížiť počet MČ, v súlade s ústavou. "Občania bývalých obcí a ďalších malých MČ nemôžu byť občanmi druhej kategórie. Preto si myslím, že stojí za to, aby sme viedli dlhšiu a širšiu diskusiu o budúcnosti Košíc a netlačili ju do limitov," povedal starosta malej MČ Ťahanovce Ján Nigut.



Primátor Jaroslav Polaček sa už predtým vyjadril, že víta debatu o nutnosti zmeny modelu Košíc s 22 MČ, ktorý považuje za mimoriadne nákladný a neudržateľný. Zdôraznil však potrebu počkať si na výsledky analýzy aj rozhodnutie ÚS. Košický klub uvedenú analýzu považuje za odsúvanie problému a vyhodenie peňazí. Posudzovanie ÚS v súčasnosti nepovažuje za prekážku.