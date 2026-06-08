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Poslanecký sľub v Kežmarku zložila Iveta Pavlíková
Na poste poslanca vo volebnom obvode číslo tri nahradila Tomáša Šimoňáka, ktorého mandát zanikol.
Autor TASR
Kežmarok 8. júna (TASR) - Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v pondelok zložila poslanecký sľub Iveta Pavlíková. Na poste poslanca vo volebnom obvode číslo tri nahradila Tomáša Šimoňáka, ktorého mandát zanikol.
Oznámenie o zániku mandátu doručil Šimoňák mestu v stredu (3. 6.). Pavlíková sa vo voľbách na jeseň v roku 2022 uchádzala o post poslanca ako nezávislá kandidátka.
Oznámenie o zániku mandátu doručil Šimoňák mestu v stredu (3. 6.). Pavlíková sa vo voľbách na jeseň v roku 2022 uchádzala o post poslanca ako nezávislá kandidátka.