Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. jún 2026Meniny má Medard
< sekcia Regióny

Poslanecký sľub v Kežmarku zložila Iveta Pavlíková

.
Na snímke Kežmarok. Foto: TASR Adriána Hudecová

Na poste poslanca vo volebnom obvode číslo tri nahradila Tomáša Šimoňáka, ktorého mandát zanikol.

Autor TASR
Kežmarok 8. júna (TASR) - Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v pondelok zložila poslanecký sľub Iveta Pavlíková. Na poste poslanca vo volebnom obvode číslo tri nahradila Tomáša Šimoňáka, ktorého mandát zanikol.

Oznámenie o zániku mandátu doručil Šimoňák mestu v stredu (3. 6.). Pavlíková sa vo voľbách na jeseň v roku 2022 uchádzala o post poslanca ako nezávislá kandidátka.
.

Neprehliadnite

Strašiak menom SALMONELÓZA: Ako sa jej vyvarovať?

OTESTUJTE SA: Viete, kde sa natáčali tieto slávne filmy a seriály?

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?