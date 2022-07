Poslankyňou vo Zvolene a v Banskobystrickom kraji chce byť E. Kaliská

Zvolen 28. júla (TASR) – O post mestskej poslankyne vo Zvolene a krajskej poslankyne v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude uchádzať olympijská víťazka vo vodnom slalome Elena Kaliská. Informuje o tom na sociálne sieti.



"Kto ma pozná, vie, že keď sa do niečoho pustím, urobím všetko, aby som dosiahla maximum. Platilo to vo vodnom slalome i pri štúdiu telesnej výchovy a športu na vysokej škole. A platí to aj pri mojej aktuálnej práci vedúcej propagácie a komunikácie s verejnosťou v najväčšom slovenskom športovom klube. Túto svoju vlastnosť by som rada pretavila aj do práce pre Zvolenčanov a všetkých ľudí žijúcich v našom kraji," uvádza Kaliská na sociálnej sieti.



Ako ďalej informuje, svoje meno nehodlá spojiť so žiadnou politickou stranou. "Nepatrím medzi ľudí, ktorí urobia takéto vážne rozhodnutie zo dňa na deň. Zrelo vo mne dlhšiu dobu. Veľmi sa teším, že ma v ňom podporilo množstvo mojich známych a priateľov, ktorým som sa so svojimi úvahami zdôverila," dodala.