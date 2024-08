Posledná augustová uzávera cesty I/18 pri Strečne potrvá 36 hodín

Žilina 23. augusta (TASR) - Prvá etapa dopravných obmedzení na ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou súvisiacich so sanáciou svahu nad kritickým úsekom cesty sa končí cez víkend treťou z naplánovaných úplných uzáver komunikácie. Prejazd Strečnianskou úžinou uzavrú v sobotu 24. augusta o 7.00 h a opätovne ho sprejazdnia v nedeľu 25. augusta o 19.00 h. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč.



Po tomto termíne bude úsek prejazdný obojsmerne bez obmedzení, a to do 6. septembra. Dôvodom je koniec letných prázdnin a oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. "V uplynulých týždňoch boli vyčistené dynamické bariéry a siete a začali sa prípravné práce pre výmenu ochranných sietí a montáž a demontáž ochranných plotov. Vŕtajú sa tiež diery na stĺpy nových ochranných plotov a svah sa postupne sanuje. Pracovníci kontrolovane uvoľňujú a spúšťajú nestabilné kamene a skaly. Z miesta práce sa odváža veľké množstvo sutiny aj odstránených drevín," priblížil Trepáč.



Počas víkendovej uzávery cesty môžu vodiči využívať obchádzkové trasy. Obchádzka pre osobnú dopravu je vedená po ceste II/583 cez Terchovú. Obchádzka pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom je vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov a horský priechod Vyšehradné. Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ - východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Ďalšie úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.