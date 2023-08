Posledné dni prázdnin na Bojnickom zámku ponúknu večerné prehliadky

Bojnice 16. augusta (TASR) - Posledné dni prázdnin na Bojnickom zámku budú patriť večerným prehliadkam nádvorí, komediálnemu predstaveniu i prednáške. Vo vybraných termínoch budú môcť návštevníci spoznať príbeh o katovi, históriu zámku i dianie v Uhorsku. Informovala o tom PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Príbeh starého kata, ktorý by rád naučil svojho syna remeslu, uvidia návštevníci 18. a 19. augusta. Večernú prehliadku nádvorí s komediálnym predstavením v podaní Sokoliarov Aquila ukončí ohňová šou.



So slovenskou históriou zábavnou formou sa návštevníci múzea zoznámia 22. a 29. augusta prostredníctvom šermiarsko-divadelnej spoločnosti Via Historica. Po humorne ladených scénkach a šermiarskych súbojoch v Huňadyho sále sa budú môcť poprechádzať po rodinnej hrobke, francúzskom parku a prírodnej travertínovej jaskyni priamo pod zámkom.



Diane v Uhorsku na prelome 16. a 17. storočia prostredníctvom Abrahamidesovej postily priblíži prednáška dokumentátora Andreja Alberta, ktorá sa bude konať 24. augusta. Prednáška je súčasťou večerných prehliadok nádvorí, ktoré budú môcť návštevníci ešte absolvovať v stredu, vo štvrtok (17. 8.), 23., 24., 30. a 31. augusta.



Tajomstvá premien zámku, hradného kopca a jaskyne od najstarších čias po súčasnosť priblíži podujatie Od hradu po zámok 25. augusta. Večernými nádvoriami a niektorými zaujímavými a doposiaľ neprístupnými miestami hradného areálu prevedie verejnosť riaditeľ SNM-Múzea Bojnice Igor Socha.