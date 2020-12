Posledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva Senice bude online

Senica 9. decembra (TASR) – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré je naplánované na štvrtok (10. 12.), sa napokon uskutoční formou videokonferencie bez účasti verejnosti. Informoval o tom primátor mesta Martin Džačovský.



Pôvodne sa zasadnutie malo uskutočniť v zrekonštruovaných priestoroch mestského múzea. "Rozhodnutie vyplýva z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR. Z rokovania MsZ bude vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle mesta do 48 hodín po ukončení rokovania, a následne aj zápisnica," informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



V programe zasadnutia je medzi inými bodmi informácia o zmene tohtoročného a návrh budúcoročného rozpočtu, akčný plán mesta, ako aj zmena v orgánoch mestskej spoločnosti RSMS či návrh dodatku k štatútu neziskovej organizácie Poliklinika Senica.



V rámci protiepidemiologických opatrení nebude možný ani vstup do budovy mestského úradu od 9. do 14. decembra. "Odporúčame obyvateľom vybavovanie neodkladných záležitostí prostredníctvom emailov a telefónov. Parkovacie karty je možné zakúpiť si v informačnej kancelárii Infosen na Námestí oslobodenia," doplnila hovorkyňa mesta.