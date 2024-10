Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade UPJŠ je Včelárstvo

Košice 13. októbra (TASR) - V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvorili poslednú tohtoročnú výstavu, ktorá predstaví včelárske pomôcky, historické prístroje používané pri včelárení i moderné úle. Atrakciou je špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom je možné pozorovať živé včelstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, výstava Včelárstvo bude sprístupnená denne od 9.00 h do 27. októbra.



Počas pracovných dní je pripravený program pre základné školy. Okrem tvorivej dielne, ochutnávky medu či diskusie s včelármi pripravili aj výtvarnú súťaž pod názvom Prečo je život s včielkami lepší ako bez nich. "Žiaci základných škôl v nej môžu vyjadriť svoju predstavu o živote včiel a všetky súťažné práce budú prezentované počas trvania výstavy vo vstupnej hale," vysvetľuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.



Budúci víkend sa uskutoční prezentácia činnosti výrobcov včelárskych pomôcok, úľov a predajcov produktov, dielne pečenia a zdobenia medovníkov. Zároveň budú pripravené prednášky pre včelársku aj laickú verejnosť o všeobecnom včelárstve, apiterapii a inváznych druhoch hmyzu aj praktické ukážky varenia medoviny.



"Veľmi aktuálnou úlohou je udržať pod kontrolou šírenie invázneho ázijského sršňa, ktorý je veľkou hrozbou nielen pre včelu medonosnú, ale jeho premnoženie môže vážne ohroziť biodiverzitu hmyzu v našej krajine," uviedol vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ Robert Gregorek. Dodal, že návštevníci sa dozvedia z informačných materiálov a pripravenej prednášky, ako ho spoľahlivo identifikovať a ako postupovať, aby sa nerozšíril.



V priebehu výstavy budú k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a včelích produktov. Záujemcovia sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú dekoráciu. Súčasťou programu pre včelárov bude možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší med.



Od októbra je Botanická záhrada UPJŠ sprístupnená verejnosti v zimnom režime, počas výstavy Včelárstvo bude vonkajší areál otvorený v predĺženej otváracej dobe do 17.00 h. Skleníky ostávajú otvorené do 15.00 h.