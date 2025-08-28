Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

Poslednú augustovú sobotu chystá Pohronské múzeum večernú prehliadku

.
Pohronské múzeum. Foto: TASR - Ján Krošlák

Záverečným bodom prehliadky bude podľa Potockej komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Obzri sa! Éra najväčšieho krvavého konfliktu s kurátorkou Katarínou Stredákovou.

Autor TASR
Nová Baňa 28. augusta (TASR) - V poslednú augustovú sobotu (30. 8.) pozýva Pohronské múzeum v Novej Bani návštevníkov na večernú prehliadku múzea. Svoje brány bude mať v tento deň otvorené od 18.00 do 22.00 h. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.

Okrem stálych expozícií a dvoch aktuálnych výstav Obzri sa! Éra najväčšieho krvavého konfliktu a Mons Regis môžete u nás zažiť aj netradičnú prehliadku múzea Bratstvo dračieho ohňa, kde sa spojí história Novej Bane s mystifikáciou,“ uviedla Potocká.

Program podujatia doplní prednáška „Kalište včera a dnes“ v podaní Viery Kováčovej z múzea SNP. Prednáška priblíži osudy tejto obce, ktorá bola vypálená počas druhej svetovej vojny a život v nej nebol nikdy obnovený.

Záverečným bodom prehliadky bude podľa Potockej komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Obzri sa! Éra najväčšieho krvavého konfliktu s kurátorkou Katarínou Stredákovou.

Riaditeľka múzea doplnila, že počas trvania prehliadky si môžu návštevníci vyrobiť drotárskou technikou starobylý prsteň a pre deti je pripravené maľovanie na tvár.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb