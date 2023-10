Poslednú z fontán v Bardejovských Kúpeľoch obnovia budúci rok

Bardejov 21. októbra (TASR) - Zo šiestich historických fontán, pochádzajúcich ešte zo socializmu, ostane v Bardejovských Kúpeľoch do konca tohto roka nezrekonštruovaná iba jedna. Tú čaká rekonštrukcia až na budúci rok. Vlani tam zrekonštruovali prvé dve fontány a v tomto roku v septembri investor dokončil obnovu tretej a štvrtej fontány v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR. V súčasnosti finišujú dokončovacie práce na piatej fontáne, tentoraz v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, v rámci turistickej infraštruktúry.



"Na rozdiel od vlani rekonštruovaných prvých dvoch fontán, ktoré svietia novotou, ďalšie v poradí sa viac podobajú na tie pôvodné. Farebne sú ladené do historizujúcej patiny, čo vernejšie pripomína ich podobu tak, ako ju poznajú návštevníci v posledných desaťročiach. Obnovu doterajších štyroch celé roky nefunkčných fontán v Bardejovských Kúpeľoch financovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov a práce realizovala firma LM-groupe, s. r. o., Bardejov," priblížil riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.



Celkové náklady na revitalizáciu dvoch fontán si v roku 2023, počas druhej etapy, vyžiadali spolu približne 13.900 eur. Zvyšná, šiesta fontána pred liečebným domom Alžbeta v Parku Sisi bude rekonštruovaná počas roka 2024. Obnova fontán a revitalizácia okolia prispeli podľa Jančošeka k pridanej hodnote návštevníkom regiónu a vytvárajú pre nich oddychovú zónu.



"V posledných rokoch bol stav fontán dosť nevyhovujúci, a to hlavne z dôvodu nevybudovanej cirkulácie vody, keď pri spustení do prevádzky výrazne stúpala jej spotreba, pretože bola odvedená do dažďovej kanalizácie. Dôležité bolo vykonať i výkopové práce v okolí fontán, pre presnejšie posúdenie a zistenie aktuálneho stavu, navrhnúť a spracovať dokumentáciu systému s osadením recirkulačných nádrží, dopojením nového prívodu vody a potrebnej technológie. Následne bol okolitý povrch daný do pôvodného stavu," povedal Jančošek.