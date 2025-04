Posledný aprílový víkend v Bratislave bude opäť patriť mestským dňom

Bratislava 16. apríla (TASR) - Posledný aprílový víkend (26. - 27. 4.) bude v hlavnom meste patriť tradičným Bratislavským mestským dňom. Pri príležitosti Dňa svätého Juraja (24. 4.) mesto opäť symbolicky otvorí svoje brány obyvateľom i návštevníkom. Program 22. ročníka podujatia pripravilo s 15 svojimi i ďalšími organizáciami a deviatimi mestskými časťami. Pripravených je viac ako 290 podujatí. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.



Oslavy sa začnú tradične otvorením mestských brán v centre mesta. Pre verejnosť budú opäť sprístupnené aj kancelárie najvyšších predstaviteľov hlavného mesta. Primaciálne námestie aokolité nádvoria zaplnia rodinné hry ašachová akadémia či dračie súboje, keďže blížiaci sa ročník je inšpirovaný povesťou oJurajovi, ktorý zachránil mesto od draka. V Primaciálnom paláci ana Hlavnom námestí vystúpia deti zo základných umeleckých škôl.



Na dôležitosť starostlivosti oduševné zdravie poukáže viachodinový program vdivadle Ifjú Szivek, chýbať nebude ani prednáška otoxických vzťahoch. Festivalovou zónou venovanej ekológii pri príležitosti Dňa Zeme ašportovým aktivitám bude Sad Janka Kráľa. Chýbať nebude ani súťaž psov. Do programu sa zapojí aj Cvičko scvičeniami pod vedením profesionálnych trénerov či skatepark pod Mostom SNP.



Nezvyčajný pohľad na architektúru, históriu aumenie mesta majú sprostredkovať komentované prehliadky zcyklu Rande smestom aj vychádzky od Bratislava Tourist Board. Vybrané z nich budú tlmočené do anglického a nemeckého jazyka. Novinkou tohto ročníka je cyklovychádzka cez päť bratislavských mostov. Panorámu mesta si bude možné vychutnať počas plavieb do Propeleru, na bratislavskom okruhu alebo na plavbe do Devína. Chýbať nebudú ani dve komentované prehliadky Cabriobusom.



Projekt Otvorených budov, ktorý je súčasťou festivalu po druhýkrát, dovolí nahliadnuť do skrytých priestorov architektonicky cenných budov, aj hodnotných kultúrnych a technických pamiatok mesta. Po prvýkrát sa pre verejnosť otvoria interiéry Remorkéra Šturec vZimnom prístave, priestory rafinérie Slovnaft či pivnice vRómerovom dome. Sprístupnená bude aj obradná sieň pamätníka Slavín. Do projekt sa zapojilo 28 organizácií.



Festival myslí aj na znevýhodnených. Súčasťou programu pre nepočujúcich bude vychádzka na Slavíne aj prednáška na tému toxických vzťahov a manipulácie s tlmočením do slovenského posunkového jazyka. Rodiny s deťmi spolu s nevidiacimi a slabozrakými pozývajú organizátori na špeciálne Rande s mestom s názvom Od mestských privilégií až k voľbe richtára. Na Hravom nádvorí Primaciálneho paláca si bude možné zahrať šach pre nevidiacich a vyskúšať si hranie šachu s prekrytými očami.



Atmosféru festivalu dotvorí hudobný program.



Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.



Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.