Posledný deň v roku končí útulok v Bratislave s prechádzkami psov skôr

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Pyrotechnika v rukách nezodpovedných ľudí si podľa Kristíny Devínskej z občianskeho združenia Sloboda zvierat vyžaduje obete na životoch nielen spoločenských, ale aj voľne žijúcich zvierat.

Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Posledný deň v roku má útulok Slobody zvierat v Bratislave skrátený čas na prechádzky so psami. Venčenie je k dispozícii od 12.00 do 14.00 h. Nasledujúci deň, 1. januára, je útulok pre verejnosť zatvorený. Pre TASR to uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat.

Žiadne z opatrení, ktoré máme možnosť urobiť, nie je natoľko efektívne, aby zabránilo existenčnému strachu, ktorý zvieratá počas Silvestra prežívajú, a to nielen v našom útulku,“ skonštatovala Devínska. Tvrdí, že už v polovici decembra sa v parkoch a lesoch ozývali petardy, ktorých odpaľovanie je zákonom zakázané.

Zároveň každý rok odchytávajú zabehnuté zvieratá. „Ak sa dostanú k nám, ide ešte o ten šťastnejší prípad,“ podotkla Devínska. Pyrotechnika v rukách nezodpovedných ľudí si podľa nej vyžaduje obete na životoch nielen spoločenských, ale aj voľne žijúcich zvierat. „Prosíme majiteľov, aby už v tomto období dbali na dôsledné zabezpečenie svojich zvierat vrátane kontroly údajov na čipe pre prípad, že by sa zabehli,“ dodala.
