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Posledný júnový víkend spestria Malé bystrické hody
Okrem viacerých hudobných vystúpení a atrakcií pre deti bude súčasťou júnových hodov aj drotárska výstava Klubu drotárov Džarek a tiež charitatívny Beh za zdravie.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Kultúrny a komunitný program, výstava, ale aj bežecké podujatie budú súčasťou víkendových Malých bystrických hodov, ktoré sa v piatok podvečer začínajú v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Na webe mestskej časti je zverejnený detailný program trojdňového podujatia.
„Malé bystrické hody sú každoročne príležitosťou stretnúť sa, zabaviť sa a spoločne si pripomenúť tradície našej mestskej časti,“ uviedol starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý aj tento rok verí, že podujatie pritiahne nielen domácich, ale i návštevníkov z celého regiónu.
Upozornil zároveň na to, že okrem viacerých hudobných vystúpení a atrakcií pre deti bude súčasťou júnových hodov aj drotárska výstava Klubu drotárov Džarek a tiež charitatívny Beh za zdravie, ktorý sa organizuje v Záhorskej Bystrici štvrtý raz. Súčasťou sobotňajšieho programu bude i predstavenie dvoch bežeckých tímov, ktoré pod hlavičkou Záhorskej Bystrice pobežia štafetový beh Od Tatier k Dunaju.
„Malé bystrické hody sú každoročne príležitosťou stretnúť sa, zabaviť sa a spoločne si pripomenúť tradície našej mestskej časti,“ uviedol starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý aj tento rok verí, že podujatie pritiahne nielen domácich, ale i návštevníkov z celého regiónu.
Upozornil zároveň na to, že okrem viacerých hudobných vystúpení a atrakcií pre deti bude súčasťou júnových hodov aj drotárska výstava Klubu drotárov Džarek a tiež charitatívny Beh za zdravie, ktorý sa organizuje v Záhorskej Bystrici štvrtý raz. Súčasťou sobotňajšieho programu bude i predstavenie dvoch bežeckých tímov, ktoré pod hlavičkou Záhorskej Bystrice pobežia štafetový beh Od Tatier k Dunaju.