Poslom jari na severe Slovenska je aj trasochvost biely
Možno ho pozorovať na lúkach alebo pri vode ako loví drobný hmyz.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. marca (TASR) - Poslom jari na severe Slovenska a v okolí Tatranského národného parku (TANAP) je aj trasochvost biely. Jeho príchod a teda aj príchod jarného obdobia už v týchto dňoch zaznamenali miestni ochranári. Správa TANAP-u informovala, že tento operenec je jedným z prvých vtákov, ktoré sa po zime vracajú späť do lokality.
„Tento drobný, elegantný vtáčik prilieta často už na prelome februára a marca a jeho prítomnosť je krásnym znakom, že príroda sa začína prebúdzať,“ uviedla Správa TANAP-u.
Ochranári dodávajú, že trasochvost s obľubou vyhľadáva okolie ľudských obydlí, kde často hniezdi v štrbinách budov, na mostoch či rôznych stavbách. Možno ho pozorovať na lúkach alebo pri vode ako loví drobný hmyz. Jeho meno prezrádza typické správanie, keďže takmer neustále trasie svojím dlhým chvostom, čo je pre tento druh veľmi charakteristické. „Keď sa objaví trasochvost biely, vieme, že jar už naozaj klope na dvere,“ dodáva Správa TANAP-u.
