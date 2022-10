Post primátora Hriňovej obhájil Stanislav Horník

Hriňová 31. októbra (TASR) - Primátor Hriňovej v Detvianskom okrese Stanislav Horník obhájil svoj post a na ďalšie štyri roky sa opäť stane hlavou mesta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Do volieb išiel ako nezávislý, získal 2194 platných hlasov, čo je 93,48 percenta. Účasť voličov v komunálnych voľbách v Hriňovej dosiahla vyše 40 percent.



Ako uviedol pre TASR, byť primátorom je pre neho veľká česť, predovšetkým však aj záväzok a zodpovednosť. "Dôveru si veľmi vážim a urobím všetko tak, aby sa nám spolu s 13 poslancami podarilo naplniť všetky očakávania," zdôraznil. Úlohou podľa neho bude garantovať rozvoj mesta a riešiť potreby jeho obyvateľov, miestnych častí a uľahčovať život tam, kde je potrebná pomoc.



Horník zároveň obhájil aj post banskobystrického krajského poslanca, za Detviansky okres získal 5583 hlasov. "Vnímam to ako mimoriadny záväzok," uzavrel.



Súčasný primátor kandidoval na tento post po štvrtý raz. Okrem neho kandidovala aj Erika Marková, ktorú podporila koalícia Republika a Smer-SD. Vo voľbách získala 153 hlasov, čo je 6,51 percenta.