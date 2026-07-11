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Post primátora Ilavy bude opätovne obhajovať Viktor Wiedermann
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Ilava 11. júla (TASR) - Post primátora mesta Ilava bude v jesenných voľbách opätovne obhajovať súčasný primátor Viktor Wiedermann. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. Po prvý raz sa o primátorskú funkciu uchádzal v roku 2014 a primátorom Ilavy je od roku 2018.
Wiedermann spomenul, že na radnici je pripravených viacero projektov, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovania. „Máme pripravenú napríklad výstavbu domu seniorov, kde nájde svoj druhý domov 30 obyvateľov mesta. Na tento projekt máme stavebné povolenie a vyčlenené dva milióny eur z európskych zdrojov,“ uviedol Wiedermann. Rovnako eurofondmi je podporený projekt vybudovania 40 uzamykateľných stojísk na komunálny odpad.
V pláne je tiež rekonštrukcia mestského múzea a pokračovanie rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste. „Keďže nezvyknem odchádzať od nedokončenej a rozrobenej roboty, rozhodol som sa kandidovať v nasledujúcich komunálnych voľbách na pozíciu primátora mesta ako nezávislý kandidát,“ doplnil Wiedermann.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Wiedermann spomenul, že na radnici je pripravených viacero projektov, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovania. „Máme pripravenú napríklad výstavbu domu seniorov, kde nájde svoj druhý domov 30 obyvateľov mesta. Na tento projekt máme stavebné povolenie a vyčlenené dva milióny eur z európskych zdrojov,“ uviedol Wiedermann. Rovnako eurofondmi je podporený projekt vybudovania 40 uzamykateľných stojísk na komunálny odpad.
V pláne je tiež rekonštrukcia mestského múzea a pokračovanie rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste. „Keďže nezvyknem odchádzať od nedokončenej a rozrobenej roboty, rozhodol som sa kandidovať v nasledujúcich komunálnych voľbách na pozíciu primátora mesta ako nezávislý kandidát,“ doplnil Wiedermann.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.