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Post primátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček

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Na archívnej snímke Jaroslav Polaček. Foto: TASR František Iván

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Košice 16. júna (TASR) - Post primátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS. Polaček o tom informoval v utorok na tlačovom brífingu.

„Predpokladáme, že postupne po tomto ohlásení, a to je aj dôvod, prečo to robíme teraz, sa k nám pridajú aj ďalšie politické subjekty,“ uviedol ku kandidatúre a k volebnej koalícii.

Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že „výsledky a čestnosť rozhodujú“. Poukázal na rozvoj Košíc a investície do projektov za uplynulé obdobie a plány a chystané projekty na ďalšiu etapu.

„Košice potrebujú, aby sa z týchto projektov stali výsledky. Na to potrebujú vedenie, ktoré pozná každý jeden projekt do detailu, ktoré je zodpovedné a vie, že prerušenie týchto projektov by znamenalo premrhanie rokov práce a premrhanie obrovského množstva miliónov eur,“ povedal.

Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
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