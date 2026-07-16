< sekcia Regióny
Post primátora Ružomberka bude opätovne obhajovať Ľubomír Kubáň
Kubáň je druhým známym kandidátom na primátorský post v Ružomberku.
Autor TASR
Ružomberok 16. júla (TASR) - Post primátora mesta Ružomberok bude v jesenných voľbách opätovne obhajovať jeho súčasný primátor Ľubomír Kubáň. Svoju kandidatúru oznámil na tlačovom brífingu vo štvrtok v spoločnosti bývalého poslanca a svojho súpera v primátorských voľbách spred štyroch rokov Patrika Haba, s ktorým sa dohodli na úzkej predvolebnej aj povolebnej spolupráci.
„Som presvedčený, že Ružomberok sa počas posledných štyroch rokov mení k lepšiemu a že výsledky našej práce budú obyvatelia čoraz výraznejšie pociťovať vo svojom každodennom živote. Nezmenila sa ani moja chuť ďalej pracovať na tom, aby sa nám v Ružomberku žilo lepšie,“ uviedol Kubáň.
Podľa súčasného primátora sa mestu v uplynulom volebnom období podarilo pripraviť, rozbehnúť alebo zrealizovať viaceré projekty, na ktoré obyvatelia čakali dlhé roky. Mesto získalo z eurofondov viac ako 15,5 milióna eur. Ďalších viac ako 13 miliónov eur smerovalo do Ružomberka zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Environmentálneho fondu a Fondu na podporu športu.
„Nie všetko sa nám podarilo uskutočniť tak rýchlo a efektívne, ako sme si predstavovali. Pri takom množstve projektov sa nepochybne urobili aj chyby. Pred Ružomberkom je však stále veľký kus práce. Chceme dokončiť to, čo sme začali, nadviazať na dobré rozhodnutia a predstaviť nové ciele, ktoré posunú mesto ďalej,“ dodal ružomberský primátor.
Kubáň je druhým známym kandidátom na primátorský post v Ružomberku. Minulý týždeň svoju kandidatúru ohlásil mestský poslanec Ján Kuráň. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Som presvedčený, že Ružomberok sa počas posledných štyroch rokov mení k lepšiemu a že výsledky našej práce budú obyvatelia čoraz výraznejšie pociťovať vo svojom každodennom živote. Nezmenila sa ani moja chuť ďalej pracovať na tom, aby sa nám v Ružomberku žilo lepšie,“ uviedol Kubáň.
Podľa súčasného primátora sa mestu v uplynulom volebnom období podarilo pripraviť, rozbehnúť alebo zrealizovať viaceré projekty, na ktoré obyvatelia čakali dlhé roky. Mesto získalo z eurofondov viac ako 15,5 milióna eur. Ďalších viac ako 13 miliónov eur smerovalo do Ružomberka zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Environmentálneho fondu a Fondu na podporu športu.
„Nie všetko sa nám podarilo uskutočniť tak rýchlo a efektívne, ako sme si predstavovali. Pri takom množstve projektov sa nepochybne urobili aj chyby. Pred Ružomberkom je však stále veľký kus práce. Chceme dokončiť to, čo sme začali, nadviazať na dobré rozhodnutia a predstaviť nové ciele, ktoré posunú mesto ďalej,“ dodal ružomberský primátor.
Kubáň je druhým známym kandidátom na primátorský post v Ružomberku. Minulý týždeň svoju kandidatúru ohlásil mestský poslanec Ján Kuráň. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.